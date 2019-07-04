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В Ельце горел автомагазин

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#пожар
В Ельце горел автомагазин
3 июля около половины одиннадцатого вечера на улице Октябрьская поселка Солидарность в Ельце загорелся магазин по продаже автозапчастей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пожарные провели разведку в здании, горящем внутри открытым пламенем, и выяснили, что существует опасность распространения огня на склад с моторным маслом и легковоспламеняющимися жидкостями. При этом общая площадь пожара составляла 200 кв.м.

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Фото: vk.com/aleksandrisaev1978

Пожарные решили тушить пламя с обратной стороны магазина, так обстановка осложнялась большой пожарной нагрузкой и токсичным дымом, и в, итоге, ликвидировали возгорание.

Пожар обошелся без жертв.

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#пожар

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