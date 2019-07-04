В Ельце горел автомагазин

Фото: vk.com/aleksandrisaev1978

3 июля около половины одиннадцатого вечера на улице Октябрьская поселка Солидарность в Ельце загорелся магазин по продаже автозапчастей.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, пожарные провели разведку в здании, горящем внутри открытым пламенем, и выяснили, что существует опасность распространения огня на склад с моторным маслом и легковоспламеняющимися жидкостями. При этом общая площадь пожара составляла 200 кв.м.Пожарные решили тушить пламя с обратной стороны магазина, так обстановка осложнялась большой пожарной нагрузкой и токсичным дымом, и в, итоге, ликвидировали возгорание.Пожар обошелся без жертв.