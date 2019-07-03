Мошенники от имени налоговиков предлагают налоговые вычеты

Мошенники от имени налоговой службы предлагают получить налоговый вычет после оплаты госпошлины и ввода данных своей банковской карты.

Налоговая служба предупреждает о новом способе мошенничества в интернете с использованием наименования ведомства — ФНС России. Так, неизвестные рассылают электронные сообщения о том, что у гражданина накоплена большая сумма неиспользованных налоговых вычетов и предлагают уточнить информацию, перейдя по ссылке.



Перейдя по ссылке, пользователь регистрируется на сайте Департамента социального обеспечения. После якобы проверки система сообщает, что общая сумма социальных выплат составляет несколько сотен тысяч рублей, и предлагает открыть личный социальный счет. На сайте обещают, что на счет будет перечислена уже накопленная сумма, а также регулярные социальные выплаты. Необходимо только оплатить ведомственную пошлину в размере 320 рублей, а также ввести реквизиты своей банковской карты. Для убедительности на сайте опубликованы комментарии «благодарных» пользователей.



Налоговые вычеты – это часть уплаченного налога на доходы физических лиц, которую можно вернуть, если потрачены деньги на лечение, обучение, покупку недвижимости и др. Для получения налогового вычета необходимо представить налоговую декларацию. Это можно сделать лично в налоговой инспекции, отправить декларацию по почте или в электронной форме (в том числе, через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц). Независимо от способа подача декларации в налоговый орган и получение вычета бесплатны: никаких пошлин и других платежей не требуется.



Кроме того, налоговое ведомство не рассылает сообщения о неиспользованных суммах налоговых вычетов и никакого отношения к указанным письмам не имеет. При получении таких писем открывать ссылки не следует.



