сегодня, 16:52
Мошенники от имени налоговиков предлагают налоговые вычеты
Мошенники от имени налоговой службы предлагают получить налоговый вычет после оплаты госпошлины и ввода данных своей банковской карты.
Перейдя по ссылке, пользователь регистрируется на сайте Департамента социального обеспечения. После якобы проверки система сообщает, что общая сумма социальных выплат составляет несколько сотен тысяч рублей, и предлагает открыть личный социальный счет. На сайте обещают, что на счет будет перечислена уже накопленная сумма, а также регулярные социальные выплаты. Необходимо только оплатить ведомственную пошлину в размере 320 рублей, а также ввести реквизиты своей банковской карты. Для убедительности на сайте опубликованы комментарии «благодарных» пользователей.
Налоговые вычеты – это часть уплаченного налога на доходы физических лиц, которую можно вернуть, если потрачены деньги на лечение, обучение, покупку недвижимости и др. Для получения налогового вычета необходимо представить налоговую декларацию. Это можно сделать лично в налоговой инспекции, отправить декларацию по почте или в электронной форме (в том числе, через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц). Независимо от способа подача декларации в налоговый орган и получение вычета бесплатны: никаких пошлин и других платежей не требуется.
Кроме того, налоговое ведомство не рассылает сообщения о неиспользованных суммах налоговых вычетов и никакого отношения к указанным письмам не имеет. При получении таких писем открывать ссылки не следует.