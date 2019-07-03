Происшествия

51 минуту назад

Вора-неудачника задержали с лаками для волос

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#кража #магазин
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Вора-неудачника задержали с лаками для волос

Злоумышленник хотел во второй раз обокрасть один и тот же магазин.

Советский районный суд вынес приговор безработному жителю Липецка. Мужчина ранее был судим за четыре попытки кражи. На этот раз он пошел под суд за воровство из магазина и снова — за попытку кражи.

Утром 21 февраля злоумышленник зашел в магазин на Торговой площади. Там он взял с витрин и положил в свой пакет целый ассортимент средств гигиены: три флакона шампуня против выпадения волос, два флакона шампуня против перхоти, один флакон шампуня для мужчин, два флакона шампуня для объема волос, один флакон шампуня для густых и крепких волос, пять флаконов антиперспиранта, семь флаконов дезодоранта. Мужчине удалось незаметно вынести из магазина товары на общую сумму 3 308 рублей.

7 марта вор решил снова обокрасть тот же магазин. На этот раз его выбор пал на шампуни и лаки для волос. Злоумышленник сложил в свой пакет товаров на 1 988 рублей и хотел незаметно уйти, но воришку заметили сотрудники магазина и задержали его. Причастность мужчины к прошлой краже выяснили по записям с камер наблюдения.

Суд признал подсудимого виновным в преступлениях. Мужчину приговорили к году условного срока с двумя годами испытательного.

Фото: 24ur.com
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#кража #магазин
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Комментарии (2)

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Гыгы

40 минут назад
Лак- средство самообороны. Брызнешь в зенки- слипнутся часа на 2!
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=======

44 минуты назад
луче анальную смазку украл.
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