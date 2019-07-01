Общество

37 минут назад

Пропавшая в Ельце девочка нашлась

2 457
Пропавшая в Ельце девочка нашлась
Как сообщает ЛООО "Поиск пропавших детей, находившаяся в розыске около недели 13-летняя девочка, пропавшая в Ельце - нашлась. С ней все в порядке.
2 457

Комментарии (2)

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Пропавшая

10 минут назад
Я ширялась, тра....сь, пила, и тд и тп и позвонила что пора меня кайфарную такую забирать домой
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Патриарх Кирилл

14 минут назад
* ..сь вдоволь, и вернулась.
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