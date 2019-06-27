Происшествия

44 минуты назад

Грабитель растерял «Вдохновение»

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#грабеж #магазин
Грабитель растерял «Вдохновение»

Преступник пытался убежать из магазина с похищенными сладостями.

Правобережный районный суд Липецка вынес приговор ранее судимому мужчине, которого на этот раз уличили в покушении на грабеж. Местный житель пытался ограбить магазин. Ранее мужчина был неоднократно судим за нелегальный оборот наркотиков, кражи, грабеж, угрозу убийством и незаконное изготовление оружия.

Житель Липецка совершил очередное преступление днем 2 декабря 2018 года. Он решил ограбить магазин. Под свою куртку мужчина сложил две пачки кофе и 17 плиток шоколада «Вдохновение». Сотрудники магазина заметили злоумышленника. Его окрикнули, но мужчине удалось выбежать из магазина. Сбегая, грабитель растерял 10 плиток шоколада. Ущерб от преступления оценили в 884 рубля.

Момент преступления попал на записи видеокамер. Мужчина не стал отрицать свою вину. С учетом прошлых непогашенных судимостей суд на два года отправил преступника в колонию строгого режима.

Фото: www.kefaloniapress.gr
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#грабеж #магазин

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