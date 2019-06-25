56 минут назад
«Хендай» перевернулся после столкновения с «ВАЗом»
За прошедшие сутки на дорогах области пострадал один человек.
Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1728 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1401 случай превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 31 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.