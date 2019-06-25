«Хендай» перевернулся после столкновения с «ВАЗом»

За прошедшие сутки на дорогах области пострадал один человек.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 24 июня в селе Доброе 40-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай»,нарушила очередность проезда и столкнулась с «ВАЗ-2115» под управлением 36-летнего мужчины. В аварии пострадал водитель «пятнадцатой» - он получил травму, и после оказания помощи был отпущен.

Кроме того, за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1728 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1401 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 31 случай механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.