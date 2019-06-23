Происшествия
19 минут назад
Рухнувшая во Льве Толстом башня – ничья
Причина ее обрушения – коррозия подпорок резервуара
Как сообщал GOROD48, сегодня на станции Астапово в поселке Лев Толстой рано утром обрушилась водонапорная башня, постройки девяностых годов позапрошлого века.
Как стало известно GOROD48, предварительная причина – коррозия металлической конструкции резервуара. Обрушившийся многотонный бак разрушил всю кирпичную кладку башни.
Сейчас идет разбор завалов башни. В соседних с башней домах нет воды, так как обрушенные кирпичи повредили подземный водопровод. Людей из одного дома отселили. Они разъехались по родственникам.
Также специалисты обследовали вторую, стоящую рядом башню, которую строили, по некоторой информации, пленные немцы после Великой Отечественной войны. Визуальный осмотр пока не выявил явных повреждений. Но, возможно, после более детального обследования, вторую башню придется разобрать по соображениям безопасности.
Ни одна, ни вторая башня не являлись объектом культурного наследия. Эти башни ничьи, своей прямой функции они не исполняли, сообщили GOROD48 в администрации поселка Лев Толстой. Лет 15 лет назад их сняли с баланса РЖД, но собственник у башен так и не появился.
Как стало известно GOROD48, предварительная причина – коррозия металлической конструкции резервуара. Обрушившийся многотонный бак разрушил всю кирпичную кладку башни.
Сейчас идет разбор завалов башни. В соседних с башней домах нет воды, так как обрушенные кирпичи повредили подземный водопровод. Людей из одного дома отселили. Они разъехались по родственникам.
Также специалисты обследовали вторую, стоящую рядом башню, которую строили, по некоторой информации, пленные немцы после Великой Отечественной войны. Визуальный осмотр пока не выявил явных повреждений. Но, возможно, после более детального обследования, вторую башню придется разобрать по соображениям безопасности.
Ни одна, ни вторая башня не являлись объектом культурного наследия. Эти башни ничьи, своей прямой функции они не исполняли, сообщили GOROD48 в администрации поселка Лев Толстой. Лет 15 лет назад их сняли с баланса РЖД, но собственник у башен так и не появился.
Енот
интересно девки пляшут
Енот
Конченый ЕДИРАСТ