Происшествия

сегодня, 10:35

На станции Астапово в Липецкой области обрушилась старинная водонапорная башня

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#обрушение #водонапорная башня
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На станции Астапово в Липецкой области обрушилась старинная водонапорная башня

ЧП произошло в поселке Лев Толстой

Сегодня в 04.30 утра на станции Астапово произошло обрушение кирпичной водонапорной башни. 

Водонапорная башня являлась частью железнодорожного комплекса станции Астапово, на которой скончался Лев Толстой. Комплекс находится под охраной государства как памятник архитектуры с 1992 года.

Построена башня в 1890-е годы. Она "свидетельница" пребывания на станции Астапово Льва Толстого.

Как сообщили GOROD48 в ГУ МЧС России по Липецкой области, при обрушении никто не пострадал. Рухнувшая башня немного задела вторую башню комплекса. 

Сейчас проводится разбор завала.

Вот так выглядела башня до обрушения:

DSC03512.JPG


Фото: vk.com/levtolstoy48  kuba.livejournal.com

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#обрушение #водонапорная башня
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Комментарии (16)

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надо поддучиться

11 минут назад
тебе Соседка,прежде чем заниматься политикой!
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Соседка

15 минут назад
Пропаганда, Не лезь в политику диванный наполеон. Местные видели хохлов!
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Гостья

16 минут назад
Вот при царе строили как хорошо. Сейчас деградировала строительная отрасль!
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Деньги

21 минуту назад
выделяются на еврейскую культуру ,посмотрите на телевидение,там отирается одна еврейская тусовка,вот они гребут бульдозерами культурные деньги .
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Пропаганда

34 минуты назад
Соседка, и с ними были солдаты НАТО.
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т

35 минут назад
Как хорошо, что ни кого не завалило!Позор властям, которые допустили такой случай!!!!
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Соседка

37 минут назад
Слыхала что ночью около башни хохлы крутились
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ПУТИН

37 минут назад
стесняюсь спросить - а чем занимаются дармоеды вроде Маленко (Управление по охране культурного наследия)? за что деньги зарплат получают? куда выделяемые бабки тратят?
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lugov

42 минуты назад
еще одно знамение... ТО у них собаки лають, то руины говорять...
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Бийский Дед

44 минуты назад
Ну как вам правление едерастов??? Дальше только хуже.
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