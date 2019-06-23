На станции Астапово в Липецкой области обрушилась старинная водонапорная башня

ЧП произошло в поселке Лев Толстой

Фото: vk.com/levtolstoy48

kuba.livejournal.com

Сегодня в 04.30 утра на станции Астапово произошло обрушение кирпичной водонапорной башни.Водонапорная башня являлась частью железнодорожного комплекса станции Астапово, на которой скончался Лев Толстой. Комплекс находится под охраной государства как памятник архитектуры с 1992 года.Построена башня в 1890-е годы. Она "свидетельница" пребывания на станции Астапово Льва Толстого.Как сообщили GOROD48 в ГУ МЧС России по Липецкой области, при обрушении никто не пострадал. Рухнувшая башня немного задела вторую башню комплекса.Сейчас проводится разбор завала.Вот так выглядела башня до обрушения: