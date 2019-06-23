Происшествия
сегодня, 10:35
На станции Астапово в Липецкой области обрушилась старинная водонапорная башня
16 1618
ЧП произошло в поселке Лев Толстой
Сегодня в 04.30 утра на станции Астапово произошло обрушение кирпичной водонапорной башни.
Водонапорная башня являлась частью железнодорожного комплекса станции Астапово, на которой скончался Лев Толстой. Комплекс находится под охраной государства как памятник архитектуры с 1992 года.
Построена башня в 1890-е годы. Она "свидетельница" пребывания на станции Астапово Льва Толстого.
Как сообщили GOROD48 в ГУ МЧС России по Липецкой области, при обрушении никто не пострадал. Рухнувшая башня немного задела вторую башню комплекса.
Сейчас проводится разбор завала.
Вот так выглядела башня до обрушения:
Фото: vk.com/levtolstoy48 kuba.livejournal.com
Водонапорная башня являлась частью железнодорожного комплекса станции Астапово, на которой скончался Лев Толстой. Комплекс находится под охраной государства как памятник архитектуры с 1992 года.
Построена башня в 1890-е годы. Она "свидетельница" пребывания на станции Астапово Льва Толстого.
Как сообщили GOROD48 в ГУ МЧС России по Липецкой области, при обрушении никто не пострадал. Рухнувшая башня немного задела вторую башню комплекса.
Сейчас проводится разбор завала.
Вот так выглядела башня до обрушения:
Фото: vk.com/levtolstoy48 kuba.livejournal.com
16 1618
надо поддучиться
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