Общество

44 минуты назад

Ремонт дороги на улице Ильича изменит схему движения транспорта

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#транспорт
Ремонт дороги на улице Ильича изменит схему движения транспорта
Как сообщают в департаменте транспорта, в связи с ремонтом проезжей части улицы Ильича, с 24 июня до окончания работ движение автобусов муниципальных маршрутов №19 «пл. Клименкова - 3 участок ЛТЗ - п. Заречье - пл. Клименкова», №33 «Чаплыгинское шоссе - 3 участок ЛТЗ», №323А «Ж/д вокзал - 3 участок ЛТЗ», 
№379 «ул. Пришвина - ул. Московская - 3 участок ЛТЗ» будет осуществляться до остановочного пункта «Стадион «Пламя».

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#транспорт

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