Зарплаты в фитнес-центрах взяла под контроль городская комиссия

Руководителей фитнес-центров предупредили, что ситуацию нужно исправить в течение двух недель.

Очередное заседание межведомственной комиссии по работе с убыточными предприятиями, обеспечению своевременной выплаты заработной платы и легализации трудовых отношений посвятили системным нарушениям трудового и налогового законодательства в ряде фитнес-центров Липецка.



Сообщения от работников оздоровительной индустрии поступали в комиссию еще в прошлом году, поэтому на отчетность городских фитнес-центров обращали особое внимание и налоговые органы, и трудовая инспекция. В результате комиссия пригласила руководителей тех центров, в работе которых явно присутствуют серые схемы оплаты труда.



Выявлены общие для всех нарушения, такие как отсутствие четкого штатного расписания, текучесть кадров, неполная загрузка сотрудников, уровень оплаты труда ниже среднего в отрасли и не достигает установленного законом МРОТ. Оправдания руководителей фитнес-центров также были похожи: инструкторы работают по два часа в нескольких центрах, администраторы часто меняются, семьи работников пользуются услугами фитнес-центров бесплатно и, как правило, все довольны.



Однако членов комиссии такие объяснения не устроили. Внимание приглашенных обратили на то, что репутация фитнес-центра, а значит его популярность у клиентов, складывается из профессионализма сотрудников. Беспорядок в работе с кадрами чреват возможными несчастными случаями на тренировках, отвечать за которые будет некому. Поэтому всех руководителей фитнес-центров предупредили, что ситуацию нужно исправить в течение двух недель. Потом будут приниматься более жесткие меры, сообщает пресс-служба мэрии.



