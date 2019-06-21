Общество

сегодня, 13:07

Зарплаты в фитнес-центрах взяла под контроль городская комиссия

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#зарплаты
Зарплаты в фитнес-центрах взяла под контроль городская комиссия

Руководителей фитнес-центров предупредили, что ситуацию нужно исправить в течение двух недель. 

Очередное заседание межведомственной комиссии по работе с убыточными предприятиями, обеспечению своевременной выплаты заработной платы и легализации трудовых отношений посвятили системным нарушениям трудового и налогового законодательства в ряде фитнес-центров Липецка.

Сообщения от работников оздоровительной индустрии поступали в комиссию еще в прошлом году, поэтому на отчетность городских фитнес-центров обращали особое внимание и налоговые органы, и трудовая инспекция.  В результате комиссия пригласила руководителей тех центров, в работе которых явно присутствуют серые схемы оплаты труда. 

Выявлены общие для всех нарушения, такие как отсутствие четкого штатного расписания, текучесть кадров, неполная загрузка сотрудников, уровень оплаты труда ниже среднего в отрасли и не достигает установленного законом МРОТ. Оправдания руководителей фитнес-центров также были похожи: инструкторы работают по два часа в нескольких центрах, администраторы часто меняются, семьи работников пользуются услугами фитнес-центров бесплатно и, как правило, все довольны.

Однако членов  комиссии такие объяснения не устроили. Внимание приглашенных обратили на то, что репутация фитнес-центра, а значит его популярность у клиентов, складывается из профессионализма сотрудников. Беспорядок в работе с кадрами чреват возможными несчастными случаями на тренировках, отвечать за которые будет некому. Поэтому всех руководителей фитнес-центров предупредили, что ситуацию нужно исправить в течение двух недель. Потом будут приниматься более жесткие меры, сообщает пресс-служба мэрии.

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#зарплаты

Комментарии (6)

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Учитель

33 минуты назад
Учителя как собаки, которые собираются на 11 000 т рублей, а спрос какой???
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Маруся

42 минуты назад
Понятно откуда ветер дует - с Оранжа инструкторы завыли, им уже давно не платят
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да

43 минуты назад
А бесплатные обеды есть у них, -чистый и теплый белок
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А бесплатные обеды есть у них,

сегодня, 13:29
В виде протеиновых коктейлей?
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гостья

сегодня, 13:25
а на фото дама во главе стола видимо указания и советы раздает?) ну это она от зависти))) что люди за своей фигурой следят, в фитнес центры ходят)))
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Горожанин

сегодня, 13:19
Эконом зона Липецк позорные зарплаты, ООО Водоканал, ООО Кристалл, ООО Чистый Город Грязи -позорные зарплаты, Лимак Грязи, Пассажир Транс Грязи - позорные зарплаты
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