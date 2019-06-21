Происшествия

47 минут назад

12-летний водитель мопеда сбил ровесника

3 560
#Авария #ДТП
12-летний водитель мопеда сбил ровесника

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травму два человека, один - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 июня в селе Березняговка Усманского района 12-летний подросток на мопеде не справился с управлением и сбил 12-летнего пешехода. Мальчик получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.

В Усманском районе на трассе Усмань – Грачевка 35-летний водитель мопеда, лишенный права управления транспортом, съехал в кювет и перевернулся. Мужчина получил смертельную травму. 

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фото УГИБДД по Липецкой области.

Кроме того, в прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1506 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1180 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.

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#Авария #ДТП

Комментарии (3)

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Постарайся отмудохать заодно и этого .......

1 минуту назад
35-летний водитель мопеда, лишенный права управления транспортом, съехал в кювет и перевернулся. Мужчина получил смертельную травму
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Сергей

2 минуты назад
Епт, ты дибил городской
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Епт

21 минуту назад
Пятилетний летчик не справился с управлением и ... Деревенские упырки, хватило им мозгов купить мопед ребенку, теперь им должно хватить бабла на лечение и восстановление!
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