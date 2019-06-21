47 минут назад
12-летний водитель мопеда сбил ровесника
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травму два человека, один - погиб.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 20 июня в селе Березняговка Усманского района 12-летний подросток на мопеде не справился с управлением и сбил 12-летнего пешехода. Мальчик получил травмы, и после оказания помощи был отпущен.
В Усманском районе на трассе Усмань – Грачевка 35-летний водитель мопеда, лишенный права управления транспортом, съехал в кювет и перевернулся. Мужчина получил смертельную травму.
фото УГИБДД по Липецкой области.
Кроме того, в прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1506 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 55.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1180 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 30 случаев механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Постарайся отмудохать заодно и этого .......
Сергей
Епт