21 июня в центре Липецка ограничат продажу алкоголя

21 июня в Липецке с 21.30 до 23.30 пройдет акция "Свеча памяти", посвященная началу Великой Отечественной войны. Участники акции пройдут от площади Ленина-Соборной по улице Зегеля до монумент на площади Героев.



В соответствии с федеральным законодательством торговля спиртным по маршруту шествия и на время акции будет ограничена.

