Общество

сегодня, 12:25

21 июня в центре Липецка ограничат продажу алкоголя

7 1027
#алкоголь
2
21 июня в центре Липецка ограничат продажу алкоголя
21 июня в Липецке с 21.30 до 23.30 пройдет акция "Свеча памяти", посвященная началу Великой Отечественной войны. Участники акции пройдут от площади Ленина-Соборной  по улице Зегеля до монумент на площади Героев.

В соответствии с федеральным законодательством торговля спиртным по маршруту шествия и на время акции будет ограничена. 
7 1027
#алкоголь
2

Комментарии (7)

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аналитик

5 минут назад
Так во всех сетевых магазинах продажа спиртного до 21 часа
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Роман

15 минут назад
123, 100%
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Треф

21 минуту назад
Опять "день бутлегера"? Сколько ж они отстёгивают за такие дни, интересно?
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123

26 минут назад
Все это только видимость, типо мэрия работает... можно и ночю почти в любом киоске водяры купить...
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333333

33 минуты назад
Мимоходом,ха ха ха ха ха .Какие дураки
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Мимоходом

сегодня, 12:40
Так алкоголь и так до 21 продается. Бараны. Или вы думаете, что его прямо на маршруте продавать собираются?
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Олень

сегодня, 12:34
ха!ха!ха! нас это не остановит
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