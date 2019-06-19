В Липецке нашли воронежскую «брошенку»

Во дворах города гниют не только автомобили липчан.

Очередной рейд по выявлению автохлама в городских дворах провело управление Октябрьским округом администрации Липецка. Сотрудники ведомства нашли два гниющих разбитых автомобиля. У дома №23Б по проспекту 60 лет СССР брошена «Волга», а вот во дворе дома №8 по проезду Строителей участники рейда нашли поставленный на вечный прикол «ВАЗ» с воронежскими номерами.Собственникам автохлама отведено 30 календарных дней для выполнения требования о добровольном перемещении или утилизации транспорта. Если по истечению этого срока автохлам не уберут, то машины отправят на спецстоянку, а потом сдадут в металлом в доход бюджета Липецка.Фото: управление Октябрьским округом Липецка