По улицам Ельца поплыл асфальт

Вечером 18 июня в Ельце прошел сильный ливень, который создал помехи автомобильному движению, нарушил в некоторых местах подачу электроэнергии. На улицах города, где в эти дни проводились дорожные работы, смыло асфальтовую срезку.Как сообщает администрация Ельца, пласты старого асфальта вынесло на проезжую часть улиц Карла Маркса, Линейной, Пушкина. Сразу же на место происшествия выехала аварийно- спасательная служба города. На данный момент большая часть завалов убрана, работают четыре аварийных бригады разной направленности.