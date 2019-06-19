Общество

10 минут назад

По улицам Ельца поплыл асфальт

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#гроза
Вечером 18 июня в Ельце прошел сильный ливень, который создал помехи автомобильному движению, нарушил в некоторых местах подачу электроэнергии. На улицах города, где в эти дни проводились дорожные работы, смыло асфальтовую срезку.







Как сообщает администрация Ельца, пласты старого асфальта вынесло на проезжую часть улиц Карла Маркса, Линейной, Пушкина. Сразу же на место происшествия выехала аварийно- спасательная служба города. На данный момент большая часть завалов убрана, работают четыре аварийных бригады разной направленности.


65
#гроза

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