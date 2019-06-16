Спорт

сегодня, 14:08

В дубле «Металлурга» подготовили суперигрока?

2 265
#Футбол #"Металлург-М"
1
В дубле «Металлурга» подготовили суперигрока?

До вчерашней игры Андрей Разомазов был единственным, кто забивал за дубль в чемпионате. А в минувшем матче оказался причастен ко всем трем голам команды.

Загрузка плеера

Дублеры «Металлурга» прервали рекордно длинную безвыигрушную серию, которая чуть было не достигла двух лет. Вчера на своем домашнем стадионе «Сокол» молодое поколение липецких футболистов обыграло сверстников из «Тамбова-М» - 3:2.

Героем матча стал 19-летний полузащитник Андрей Разомазов, оказавшийся причастным ко всем трем голам нашей команды.

В первом тайме он перехватил мяч у тамбовских защитников на чужой половине поля, пробвинулся вперед и пробил по воротам: голкипер среагировал, но набежавший форвард Илья Глебов с ходу добил мяч в сетку – 1:0. Во втором тайме Разомазов отважился на удар с 20 метров и мяч, пущенный словно из пращи, поразил ближний угол (см. видео).

После каждого их этих голов тамбовчанам удавалось сравнивать счет, причем второй гол получился скандальным: игрок гостей явно находился в положении «вне игры», но судьи этого не заметили. Счет стал равным – 2:2.

Футболисты и тренеры «Металлурга-М» попытались поспорить с арбитрами, но вскоре вновь взялись за дело и за 7 минут до конца забили победный гол: Разомазов подал угловой, и защитник Николай Смирных головой поставил точку в матче.

Добавим, что в последний раз липчане побеждали в чемпионате в июне позапрошлого 2017 года, когда гол нынешнего капитана «молодежки» Владислава Колченко в Воронеже принес победу над сверстниками из «Факела-М» - 1:0. В нынешнем сезоне была еще и победа в Кубке СФФ «Центр» над «Ельцом» - 2:1, которая как и минувшая «виктория» говорят, что наша молодежь все-таки растет.

Отдельно о Разомазове. Он является лучшим бомбардиром «молодежки» в сезоне – 5 голов. И вообще до игры с тамбовчанами в чемпионате за наших дублеров забивал только он один.

Андрей уже привлекался к тренировкам с основным составом и провел несколько минут на поле в матче второго дивизиона за главный «Металлург» против «Ротора-2» (наша команда выиграла – 3:2). Теперь тренеры наверняка внимательнее присмотрятся к перспективному футболисту.

2 265
#Футбол #"Металлург-М"
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Совет

31 секунду назад
Андрей, при первой возможности БЕГИ с Металлурга, здесь пропасть!!! А щас тем более такое глупое руководство при команде, будешь только ивентами заниматься)))
ответить

rukalip

39 минут назад
Зрк, нет-нет. Не два года, а меньше - 23 месяца)))
ответить

Зрк

43 минуты назад
Без выигрышная серия два года . Да нет слов одни слюни
ответить

Еще в рубрике

Лаврищев помог сборной «Центра» завоевать «бронзу», а его… выгнали из клуба
Лаврищев помог сборной «Центра» завоевать «бронзу», а его… выгнали из клуба

43 минуты назад

Спорт
Хет-трик Молодцова помог «Ельцу» разгромить аутсайдера
#Футбол #ФК "Елец"
Хет-трик Молодцова помог «Ельцу» разгромить аутсайдера

сегодня, 14:30

Спорт
«Металлург» теряет лучшего бомбардира
#Футбол #"Металлург"
19
«Металлург» теряет лучшего бомбардира

вчера, 12:14

Спорт
Елецкий «кузнечик» демонстрирует не лучшие результаты, поэтому – не скандалит
2
Елецкий «кузнечик» демонстрирует не лучшие результаты, поэтому – не скандалит

13.06.2019 21:25

Спорт
В Липецке имеется один игровой вид спорта, где нет никаких проблем – это регби
#Регби
24
В Липецке имеется один игровой вид спорта, где нет никаких проблем – это регби

13.06.2019 20:57

Спорт
Дмитрий Лаврищев играет в «Переправе» по тайму, сборная «Центра» сразится за «бронзу»
#Футбол #местные футболисты #Дмитрий Лаврищев
Дмитрий Лаврищев играет в «Переправе» по тайму, сборная «Центра» сразится за «бронзу»

13.06.2019 20:37

Спорт