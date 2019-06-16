В дубле «Металлурга» подготовили суперигрока?

До вчерашней игры Андрей Разомазов был единственным, кто забивал за дубль в чемпионате. А в минувшем матче оказался причастен ко всем трем голам команды.

Дублеры «Металлурга» прервали рекордно длинную безвыигрушную серию, которая чуть было не достигла двух лет. Вчера на своем домашнем стадионе «Сокол» молодое поколение липецких футболистов обыграло сверстников из «Тамбова-М» - 3:2.

Героем матча стал 19-летний полузащитник Андрей Разомазов, оказавшийся причастным ко всем трем голам нашей команды.

В первом тайме он перехватил мяч у тамбовских защитников на чужой половине поля, пробвинулся вперед и пробил по воротам: голкипер среагировал, но набежавший форвард Илья Глебов с ходу добил мяч в сетку – 1:0. Во втором тайме Разомазов отважился на удар с 20 метров и мяч, пущенный словно из пращи, поразил ближний угол (см. видео).

После каждого их этих голов тамбовчанам удавалось сравнивать счет, причем второй гол получился скандальным: игрок гостей явно находился в положении «вне игры», но судьи этого не заметили. Счет стал равным – 2:2.

Футболисты и тренеры «Металлурга-М» попытались поспорить с арбитрами, но вскоре вновь взялись за дело и за 7 минут до конца забили победный гол: Разомазов подал угловой, и защитник Николай Смирных головой поставил точку в матче.

Добавим, что в последний раз липчане побеждали в чемпионате в июне позапрошлого 2017 года, когда гол нынешнего капитана «молодежки» Владислава Колченко в Воронеже принес победу над сверстниками из «Факела-М» - 1:0. В нынешнем сезоне была еще и победа в Кубке СФФ «Центр» над «Ельцом» - 2:1, которая как и минувшая «виктория» говорят, что наша молодежь все-таки растет.

Отдельно о Разомазове. Он является лучшим бомбардиром «молодежки» в сезоне – 5 голов. И вообще до игры с тамбовчанами в чемпионате за наших дублеров забивал только он один.

Андрей уже привлекался к тренировкам с основным составом и провел несколько минут на поле в матче второго дивизиона за главный «Металлург» против «Ротора-2» (наша команда выиграла – 3:2). Теперь тренеры наверняка внимательнее присмотрятся к перспективному футболисту.