«Металлург-М» не выигрывал 22 месяца, а вчера выбил из Кубка «Елец»

Молодые футболисты провели свой лучший матч за несколько лет.

Футболисты дубля липецкого «Металлурга» одержали первую победу в 2019 году, на своем поле обыграв в 1/8 финала Кубка СФФ «Центр» (бывший Кубок "Черноземья") ФК «Елец» - 2:1.

Результат можно было бы назвать сенсационным, так как ельчане стоят выше в областной и, соответственно, черноземной «табели о рангах». Но по игре такого не скажешь: молодые липецкие футболисты победили вполне по делу.

Тренеры ельчан решили приберечь несколько основных футболистов, а «Металлург-М» получил подкрепление из основного состава в лице Андрея Гамеева. Любопытно, что в матчах второго дивизиона Гамеев выходит на поле в полузащите и даже нападении, а здесь тренеры доверили ему стеречь центр обороны.

Первый гол липчане забили на 19-й минуте, организовав численное преимущество в атаке: выведенный на ударную позицию Андрей Разомазов поразил дальний верхний угол ворот.

За весь первый тайм в обороне у хозяев случился лишь один провал: команда увлеклась атакой и пропустила ответный выпал ельчан, впрочем мяч отразила штанга.

Тренер «Ельца» Юрий Адоньев, видимо, все равно не сомневался в победе: большую часть перерыва он посвятил перекуру, а с первх минут второго тайма выпустил на поле основных игроков Вадима Окорочкова и Александра Молодцова. Руководил он ими весьма своеобразно, со скамейки на весь стадион летело: «Окорочков замерз б…». Подгоняемые такими наставлениями гости сравняли счет на 56-й минуте: Молодцов приложился к мячу из-за пределов штрафной и попал – 1:1.

Впрочем, «Металлург-М» не дрогнул, продолжал гнуть свою линию, за что и был вознагражден в середине второго тайма. Игрока липчан толкнули в спину в елецкой штрафной и воронежский судья Дмитрий Филиппов без колебаний указал на 11-метровую отметку. К мячу подошел Мохов и ударом в верхний угол не оставил шансов елецкому голкиперу.

Вопреки ожиданиям концовка матча прошла вовсе не в атаках ельчан, обошлось и без финального штурма на последних минутах. И в этом заслуга прежде всего игроков «Металлурга-М», которые сыграли на удивление грамотно: где-то умело подставлялись и заставляли соперников фолить, где-то придерживали мяч и умело сбивали темп.

В итоге – «виктория», которой «Металлург-М» не знал уже долгих 22 месяца – с 8 июля 2017, когда липчане победили в Воронеже местных дублеров – 1:0. Тогда командой руководил Геннадий Коркин, а у нынешнего наставника Дмитрия Бугакова – это первый выигрыш в официальном матче СФФ «Центр» в качестве тренера.

В ¼ финала липчан будет ждать, пожалуй, самый сложный соперник из возможных: один из законодателей мод в третьем дивизионе «Металлург-ОЭМК» из Старого Оскола.

«Металлург-М» - ФК «Елец» - 2:1 (1:0)

Голы: Разомазов, 17 (1:0). Ал-р Молодцов, 56 (1:1). Мохов, 67 (2:1 с пен.).

«Металлург-М»: 1. Зеленов. 47. Скопинцев. 29. Гамеев. 2. Немов. 15. Денежкин. 10. И.Глебов. 7. Мохов. 14. Смирных. 11. Потрусаев. 18. Разомазов. 9. Колченко (к).

ФК «Елец»: 30. Одиноков. 28. А.А.Ролдугин. 4. Хмелевской (к). 14. Кривоносов (5. У.Исаков, 56). 21. Головкин (22. Лошкарёв, 75). 17. Бацевичус (8. Курышев, 59). 7. Чечурин. 19. Элларян (15. Окорочков, 46). 11. М.Иванов. 27. Карпухин (10. В.Сотников, 84). 18. Марушко (9. Ал-р Молодцов, 46).

Предупреждения: Кривоносов, 19. Мохов, 25. Потрусаев, 34. Головкин, 46. Смирных, 51.

Судьи Д.Филиппов, В.Копаев, К.Кандаков (все - Воронеж). Инспектор Н.Егоров (Липецк).

22 мая. Липецк. Стадион Сокол. 100 зрителей.

Остальные матчи Кубка СФФ Центр. 1/8 финала

« Альтаир» (Рязань) – ФК «Орел» - 0:2.

ФК «Калуга-М» - «Авангард-М» (Курск) - 3:1.

¼ финала

«Атом» (Нововоронеж) – «Калуга-М»

ФК «Орел» - «Тамбов-М»,

«Металлург-ОЭМК» (Старый Оскол) - Металлург-М,

«Торпедо» (Волжский) – «Локомотив» (Лиски) (хозяева полей будут определены в результате жеребьевки).