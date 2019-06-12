Происшествия

сегодня, 09:10

Сотрудник банка отправился с забытой клиентом картой по магазинам

5 889
#мошенничество
Сотрудник банка отправился с забытой клиентом картой по магазинам

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с использованием электронных средств платежа. В мошенничестве обвиняется сотрудник банка.

По версии следствия, седьмого мая этого года посетитель липецкого отделения одного из банков передал его консультанту забытую в банкомате пластиковую карту.  

Сотрудник банка отправился с этой картой по магазинам и купил с ее помощью товаров на более чем 7000 рублей.

В результате оперативных мероприятий мошенника вычислили. В отношении банковского консультанта возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ ("Мошенничество").

Признав собранные доказательства законными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет.


5 889
#мошенничество

Комментарии (5)

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Закусывать надо

3 минуты назад
Гостья, чего тебе не понятно ?
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Епт

4 минуты назад
Гостья, а ты не поняла? Тогда ты, не иначе, руководитель департамента администрации!
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Я в шоке

14 минут назад
Ну что за глупые консультанты пошли в банках? И жадные. Оплатил бы поменьше раза в 2.5 и ничего бы ему не было. А теперь геморроя полные штаны.
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ттт

15 минут назад
чё за банк? оставьте ложную скромность, страна должна знать своих героев.
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Гостья

26 минут назад
7 мая этого года посетитель липецкого отделения одного из банков передал его консультанту забытую в банкомате банковскую карту))))). Город 48. Сами то поняли, что написали?
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