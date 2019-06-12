Сотрудник банка отправился с забытой клиентом картой по магазинам

Прокурор Советского района Липецка утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с использованием электронных средств платежа. В мошенничестве обвиняется сотрудник банка.

По версии следствия, седьмого мая этого года посетитель липецкого отделения одного из банков передал его консультанту забытую в банкомате пластиковую карту.

Сотрудник банка отправился с этой картой по магазинам и купил с ее помощью товаров на более чем 7000 рублей.

В результате оперативных мероприятий мошенника вычислили. В отношении банковского консультанта возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ ("Мошенничество").

Признав собранные доказательства законными и достаточными для подтверждения предъявленного обвинения, прокурор направил уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года, либо ограничения свободы на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет.