Студенты ЛГТУ выиграли липецкий хакатон

В липецком этапе Всероссийского конкурса цифровых решений, который проводит Агентство стратегических инициатив, победила команда из ЛГТУ «Бут стреп». Как сообщает администрация Липецка, студенты разработали алгоритм оптимизации бюджета лекарственного обеспечения льготников. Всего в data-хакатоне участвовали 50 липецких разработчиков, дизайнеров, it- и data-специалистов, объединившихся в 10 команд. В течение двух дней, с 10 по 11 июня, они на основе данных решали задачи из сферы государственных услуг, здравоохранения, образования и туризма.



Эксперты из АСИ и Сбербанка оценили работу команды «Бут стреп» как наиболее перспективную. Трое студентов взяли задачу скорректировать среднюю месячную сумму для лекарственного обеспечения льготников. Для этого они разделили людей по степени заболевания и построили наглядную систему с демонстрацией групп, которым требуется разная сумма на лечение. Этот анализ поможет государству грамотнее распределять бюджет на лекарственное обеспечение, уходя от некорректного среднего показателя по стране.



Другие команды решали задачи по прогнозированию динамики смертности, мониторингу эпидемиологических заболеваний, определению зависимости успеваемости ребенка от дополнительных занятий.



По итогам Всероссийского конкурса цифровых решений, организованного агентством стратегических инициатив для соревнований it- и data-специалистов в решениях задач регионов лучшая команда из 11 городов выиграет один миллион рублей. Администрация Липецкой области и города Липецка поможет командам доработать проекты.







