Сенсация: липецкий мини-футбол пополнят игроки столичного «Спартака»

Липецкий мини-футбольный клуб объявил о двух трансферах, которые наверняка на данный момент станут самыми громкими в недолгой истории команды.

В ЛКС согласились перейти 31-летний Вадим Цай и 27-летний Роман Адамов – оба в своей богатой биографии выступали за московский «Спартак», а Цай даже привлекался в национальную сборную России, проведя в ней 5 игр и забив 1 гол.

За «Спартак» Цай выступал в 2016-18 гг. В сезоне 201718 он помог «красно-белым» выиграть «бронзовые» медали Западного дивизиона Высшей лиги и при этом отличался завидной результативностью.

Болельщики любят Цая еще и за нестандартную манеру поведения: каждый свой гол он отмечает красивым кульбитом, демонстрируя отличные акробатические способности. Притчей во языцех стали и эксперименты игрока со своей внешностью: сейчас он носит на голове пышный «ирокез», который красит в зеленый цвет. За это его иногда называют Денисом Родманом от мини-футбола (Родман – баскетболист НБА, в последствии – голливудский актер, который умудрялся поменять цвет волос в большом перерыве матча, прим.).

В минувшем сезоне Цай выступал в составе чемпиона Высшей лиги «Алмаза-АЛРОСА» из Якутии, и именно его гол в выездном матче в Кемерово в ворота «Корпорации АСИ» стал «золотым» для команды (см. верхнее видео). В нынешнем сезоне «Алмаз-АЛРОСА» из-за финансовых проблем не будет участвовать в чемпионате России, и руководство ЛКС проявило расторопность, переманив к себе одного из ведущих игроков чемпионов.



Голы Цая за "Спартак".



Адамов – не столь экстравагантен, но не менее полезен и результативен на площадке. Уроженец Приморья выступал в таких клубах как «Заря» (Якутск), «Политех» (Санкт-Петербург), а завершившийся сезон провел в московском «Спартаке». Статистика Адамова в Высшей лиге говорит сама за себя: 107 матчей и 96 (!) голов т.е. в среднем почти один мяч за игру!.

В мини-футболе сейчас межсезонье. Команда комплектуют составы, и липчане стараются использовать это время по-максимуму. Ранее сообщалось о переходе в ЛКС одного из самых талантливых молодых вратарей России уроженца Саратова Ярослава Плево. По информации GOROD48, эти громкие переходы в наш клуб – не последние и в будущем сезоне ЛКС будет представлять грозную силу, которой окажутся по плечу серьезные задачи.

Использовано видео пресс-службы АМФР.