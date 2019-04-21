В Липецк может приехать один из самых перспективных вратарей России

Парню всего 18 лет, а его уже трижды признавали лучшим игроком тура в Высшей лиге АМФР.

Мини-футбольный ЛКС достиг предварительной договоренности о переходе в команду на следующий сезон одного из самых перспективных молодых голкиперов России Ярослава Плево из «Волги-Саратов».

Вратарю всего 18 лет (род. 16.02.2001, рост 170 см, вес 61 кг), но он уже стабильно проявляет себя в Высшей лиге. О его игре говорит тот факт, что его в нынешнем сезоне трижды (!) признавали лучшим игроком тура в «вышке».

Как рассказал Плево, он мог оказаться в Липецке еще прошлым летом – тогда «Волга» испытывала трудности и могла отказаться от участия в чемпионате России. Однако ситуация нормализовалась, и голкипер остался на родине. Теперь же он считает, что готов к переходу в другой клуб.

- Мне понравилась дальнейшая перспектива попадания в команду, и я принял предложение пройти сборы с ЛКС. Надеюсь, что не подведу, - сказал вратарь.

Руководители липецкого мини-футбола уже провели переговоры и с родителями юного дарования, которые дали добро на переход. Если летом будет подписан полноценный контакт, то от этого выиграют все – липчане получат классного голкипера, а для Плево ЛКС может стать хорошим трамплином для попадания в клуб еще более высокого уровня – например, в суперлигу. Известно, что уже сейчас несколько грандов отечественного футзала держат вратаря в поле зрения.

Плево не всю карьеру провел в Саратове. Футбольное образование он получал также в спортивных школах Щелково и столичного «Динамо».

К слову, в период прошлого расцвета липецкого мини-футбола представлявший наш регион в суперлиге «Энерком» тоже в свое время удачно сделал ставку на молодых игроков: Даниил Кутузов и Дмитрий Лысков приехали из Глазова малоизвестными юниорами, а впоследствии выступали за национальную сборную России.



Фото АМФР, "Волга-Саратов"

