Общество

11 минут назад

Девяти липецким компаниям рекомендовали повысить работникам зарплаты

73
#зарплата
Девяти липецким компаниям рекомендовали повысить работникам зарплаты

В администрации Липецка межведомственная комиссия по работе с убыточными предприятиями, обеспечению своевременной выплаты заработной платы и ее легализации пригласила представителей девяти организаций, выплачивающих зарплату ниже средней по отрасли и допускающих другие нарушения трудового и налогового законодательства.  Все приглашенные  работают в разных сферах – промышленности,  строительстве,  торговле,  общественном питании, грузоперевозках. Но  их объяснения  были одинаково  неубедительны. Каждый получил индивидуальные рекомендации по исправлению ситуации, а также предписание разработать и представить в городской департамент экономического развития план поэтапного повышения зарплаты до среднеотраслевой.

Также на заседании обсудили трудоустройство лиц  предпенсионного возраста. Комиссия отслеживает  каждую организацию,  где планируется высвобождение работников данной категории, и решение принимается по каждому человеку.  Так, в одной из компаний, приглашенных на комиссию, намерены перевести сотрудника на другое место работы, а другая организация будет  взаимодействовать с центром занятости вплоть до окончательного  трудоустройства двух работников данной категории.  

Всем приглашенным на комиссию руководителям напомнили также о возможности получения субсидии на возмещение затрат по переобучению  сотрудников предпенсионного возраста в размере до 68,5 тыс. рублей за 1 человека.  Подробная информация о субсидии размещена на сайте регионального управления труда и занятости.  


73
#зарплата

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