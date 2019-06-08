Девяти липецким компаниям рекомендовали повысить работникам зарплаты

В администрации Липецка межведомственная комиссия по работе с убыточными предприятиями, обеспечению своевременной выплаты заработной платы и ее легализации пригласила представителей девяти организаций, выплачивающих зарплату ниже средней по отрасли и допускающих другие нарушения трудового и налогового законодательства. Все приглашенные работают в разных сферах – промышленности, строительстве, торговле, общественном питании, грузоперевозках. Но их объяснения были одинаково неубедительны. Каждый получил индивидуальные рекомендации по исправлению ситуации, а также предписание разработать и представить в городской департамент экономического развития план поэтапного повышения зарплаты до среднеотраслевой.

Также на заседании обсудили трудоустройство лиц предпенсионного возраста. Комиссия отслеживает каждую организацию, где планируется высвобождение работников данной категории, и решение принимается по каждому человеку. Так, в одной из компаний, приглашенных на комиссию, намерены перевести сотрудника на другое место работы, а другая организация будет взаимодействовать с центром занятости вплоть до окончательного трудоустройства двух работников данной категории.

Всем приглашенным на комиссию руководителям напомнили также о возможности получения субсидии на возмещение затрат по переобучению сотрудников предпенсионного возраста в размере до 68,5 тыс. рублей за 1 человека. Подробная информация о субсидии размещена на сайте регионального управления труда и занятости .