Двое мужчин погибли после падения машины в реку Байгора в Усманском районе

Автомобиль со дна реки извлекли спасители УГПСС по Липецкой области.

7 июня в 12.03 оперативному дежурному Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области поступило сообщение о падении с моста легкого автомобиля ВАЗ 2115 в реку Байгора в Усманском районе.

Водолазы поисково-спасательной службы города Усмань управления совершили спуск на глубину 3 метров, подцепили машину тросами.





Кран вытащил автомобиль на поверхность и спасатели извлекли пострадавших. Причина происшествия устанавливается.

В то же время GOROD48 стало известно, что в автомобиле находилось двое мужчин. В результате происшествия оба погибли.