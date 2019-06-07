Происшествия

17 минут назад

Двое мужчин погибли после падения машины в реку Байгора в Усманском районе

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Двое мужчин погибли после падения машины в реку Байгора в Усманском районе

Автомобиль со дна реки извлекли спасители УГПСС по Липецкой области.

7 июня в 12.03 оперативному дежурному Управления государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области поступило сообщение о падении с моста легкого автомобиля ВАЗ 2115 в реку Байгора в Усманском районе.

Водолазы поисково-спасательной службы города Усмань управления совершили спуск на глубину 3 метров, подцепили машину тросами. 


Кран вытащил автомобиль на поверхность и спасатели извлекли пострадавших. Причина происшествия устанавливается. 

В то же время GOROD48 стало известно, что в автомобиле находилось двое мужчин. В результате происшествия оба погибли.
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Лена

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