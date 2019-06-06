сегодня, 17:49
Под Липецком жуткая авария: столкнулись автобус «Липецк-Елец» и два автомобиля
В аварии погибли три человека.
Сегодня в 16:47 на трассе Липецк-Елец у села Кулешовка Липецкого района столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Липецк-Елец», автомобили «ВАЗ-2109» и «Мазда». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
По данным GOROD48, в аварии погибли две женщины и мужчина, все они находились в «ВАЗе».
Тела погибших из разбитых автомобилей извлекали спасатели МЧС.
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