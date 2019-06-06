Происшествия

сегодня, 17:49

Под Липецком жуткая авария: столкнулись автобус «Липецк-Елец» и два автомобиля

20 3439
#Авария #ДТП
5
Под Липецком жуткая авария: столкнулись автобус «Липецк-Елец» и два автомобиля

В аварии погибли три человека.

Сегодня в 16:47 на трассе Липецк-Елец у села Кулешовка Липецкого района столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Липецк-Елец», автомобили «ВАЗ-2109» и «Мазда».  Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области.

По данным GOROD48, в аварии погибли две женщины и мужчина, все они находились в «ВАЗе».

Тела погибших из разбитых автомобилей извлекали спасатели МЧС.


20 3439
#Авария #ДТП
5

Комментарии (20)

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Гость

52 секунды назад
откудо погибшие. Если кто знает. напишите
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Бакс

6 минут назад
Там реальная жесть, девятка под автобусом, двое совсем молодые, очень жаль погибших....
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Путенский беспредел

7 минут назад
Дорогу с ограждениями не зделают это же, читайте выше.
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Знающий

9 минут назад
Саболезную родственникам.
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липчанка

11 минут назад
А погибшие откуда? Откуда они ехали и как все это могло случиться???
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Хряк

21 минуту назад
От косыревки до казино, самый страшный участок этой трассы, там постоянно жертвы.... Очень жаль людей
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Гость

24 минуты назад
Скорее всего, там не пенсионеры. Девушку видела и парня. На обочине они лежали. Очень страшная авария. Соболезнования родным.
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1

24 минуты назад
Ствол, а тебе ничего не мешает купить восьмикомнатную квартиру. И что же ты ее не купил, это же так удобно?
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знающий

25 минут назад
Учить людей надо правильно Автошколе Липецкие закрыть Путин ВВ через 3 г спросит у наших опездулохов
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да уж

29 минут назад
Прилепить к этой новости рекламу цирк-шоу. ..слов нет
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