39-летний рабочий украл с карты собутыльника 80 000 рублей

4 июня в полицию с заявлением о краже более 80 000 рублей с банковской карты обратился 41-летний житель Данковского района.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по факту кражи было возбуждено уголовное дело. Оперуполномоченным уголовного розыска задержан предполагаемый участник преступления - 39-летний рабочий общества с ограниченной ответственностью.

Установлено, что потерпевшей и подозреваемый вместе выпивали. Когда спиртное закончилось, потерпевший дал свою кредитную карту собутыльнику, отправив его в магазин за спиртным. Тот купил все необходимое, а затем снял с карты 80 600 рублей.

