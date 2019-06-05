Происшествия

46 минут назад

39-летний рабочий украл с карты собутыльника 80 000 рублей

1 402
#кража
39-летний рабочий украл с карты собутыльника 80 000 рублей

4 июня в полицию с заявлением о краже более 80 000 рублей с банковской карты обратился 41-летний житель Данковского района.


Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, по факту кражи было возбуждено уголовное дело. Оперуполномоченным уголовного розыска задержан предполагаемый участник преступления - 39-летний рабочий общества с ограниченной ответственностью.

Установлено, что потерпевшей и подозреваемый вместе выпивали. Когда спиртное закончилось, потерпевший дал свою кредитную карту собутыльнику, отправив его в магазин за спиртным. Тот купил все необходимое, а затем снял с карты 80 600 рублей.


1 402
#кража

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Думаю

36 минут назад
Ничего страшного. Все равно пропьют вместе.
ответить

Еще в рубрике

Автобус сбил велосипедиста
#авария #ДТП
Автобус сбил велосипедиста

7 минут назад

Происшествия
У площади Героев сбили мужчину
#Авария #ДТП
88
У площади Героев сбили мужчину

вчера, 16:56

Происшествия
31-летняя липчанка погибла при падении из многоэтажного дома
#падение с высоты
137
31-летняя липчанка погибла при падении из многоэтажного дома

вчера, 16:44

Происшествия
Виновника гибели подростков в аварии задержали пьяным на дороге
#Авария #ДТП
19
Виновника гибели подростков в аварии задержали пьяным на дороге

вчера, 14:53

Происшествия
В Ельце ищут хулиганов, устроивших забег по машинам
#хулиганство
27
В Ельце ищут хулиганов, устроивших забег по машинам

вчера, 14:17

Происшествия
«На месте аварии был кум потерпевшей. Он и составлял схему ДТП!»
#ДТП
47
«На месте аварии был кум потерпевшей. Он и составлял схему ДТП!»

вчера, 13:19

Происшествия