43 минуты назад
Кампус для иностранцев в Ельце расположат в старинном особняке
До прибытия иностранных волонтеров, которые приедут в Елец восстанавливать купеческий дом, необходимо завершить ремонт в другом старинном особняке
Как сообщили волонтеры «Том Сойер Фест» на своей страничке в соцсети «ВКонтакте», место под кампус для иностранцев они уже нашли. Это старинный дом на улице Октябрьской (дореволюционное название – ул. Соборная)
«Друзья фестиваля согласились предоставить для проживания волонтеров свой старинный дом в центре города, там им будет очень комфортно, хорошо, и уютно! А самое главное - там есть дух старинного Ельца.
Чтобы поселить их в таком доме, нужно завершить ремонт внутри помещений. Работы разные - от восстановления старинных деревянных окон до покраски, шпаклевки. Работ не так много, всё основное ребята уже сделали сами! За бережное отношение к своему старинному дому в 2019 году его хозяева получили Благодарность от конкурса "Хранители елецкой старины».
Елецкие Томы Сойеры предлагают всем желающим принять участие в завершении ремонта дома – будущего кампуса для иностранцев.
Напомним, этим летом в Ельце волонтеры «Том Сойер Фест» будут восстанавливать дом купца Поваляева на улице Горького,70. В восстановлении купеческого дома волонтерам помогают благотворители и меценаты.
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