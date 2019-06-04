Общество

43 минуты назад

Кампус для иностранцев в Ельце расположат в старинном особняке

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#Том Сойер Фест
Кампус для иностранцев в Ельце расположат в старинном особняке

До прибытия иностранных волонтеров, которые приедут в Елец восстанавливать купеческий дом, необходимо завершить ремонт в другом старинном особняке 

GOROD48  рассказывал  о деятельности движения «Том Сойер Фест» в Ельце. В 2018 году волонтеры движения восстановили в Ельце часть белокаменной мостовой.  Этим летом в Ельце высадится большой десант волонтеров «Том Сойер Фест» из разных городов страны и дальнего зарубежья. Сейчас елецкие волонтеры заняты организацией лагеря, кампуса для иностранцев, ведется набор переводчиков. 

Как сообщили волонтеры «Том Сойер Фест» на своей страничке в соцсети «ВКонтакте», место под кампус для иностранцев они уже нашли. Это старинный дом на улице Октябрьской (дореволюционное название – ул. Соборная)

«Друзья фестиваля согласились предоставить для проживания волонтеров свой старинный дом в центре города, там им будет очень комфортно, хорошо, и уютно! А самое главное - там есть дух старинного Ельца. 

Чтобы поселить их в таком доме, нужно завершить ремонт внутри помещений. Работы разные - от восстановления старинных деревянных окон до покраски, шпаклевки. Работ не так много, всё основное ребята уже сделали сами! За бережное отношение к своему старинному дому в 2019 году его хозяева получили Благодарность от конкурса "Хранители елецкой старины».

Елецкие Томы Сойеры предлагают всем желающим принять участие в завершении ремонта дома – будущего кампуса для иностранцев.

Напомним, этим летом в Ельце волонтеры «Том Сойер Фест» будут восстанавливать дом купца Поваляева на улице Горького,70.  В восстановлении купеческого дома волонтерам помогают благотворители и меценаты. 

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#Том Сойер Фест

Комментарии (1)

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32 минуты назад
Наглядный пример, что едросы в Липецкой области не могут ничего - даже дом отремонтировать и пориглашают для этого иностранцев
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