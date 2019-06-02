Общество

51 минуту назад

Каменный лог сегодня: недостроенные арыки, брошенное оборудование

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#Каменный лог #реконструкция
Каменный лог сегодня: недостроенные арыки, брошенное оборудование

В каком состоянии находится зона рекреации, обустройство которой затевалась еще при мэре Гулевском, а при Иванове "зависло".

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За кадровыми изменениями и бумом благоустройства парков Липецка, Каменной лог, "реконструкция века" объявленная и начатая с помпой, сегодня зарастает сорными травами.

Еще в феврале на сессии Горсовета бывший архитектор Липецка Татьяна Азова говорила, что в текущем году мэрия продолжит благоустройство Городища. По улицам Большие Ключи и Каменный лог Городище будет соединено с улицей Максима Горького через урочище Каменный лог - помимо нового асфальта там появится велодорожка. А бывший мэр Сергей Иванов говорил, что к следующей сессии появится дальнейший план благоустройства Каменного лога (по благоустройству Каменного лога на протяжении километра от Преображенской церкви на улице Папина до улицы Горького не сделано почти ничего - подрядчик выполнил лишь 10% работ по муниципальному контракту, - прим. GOROD48).

- Сейчас мы от улицы Горького до Городища сделаем проект. Снесем там самострой и гаражи и продолжим работу, - обещал Сергей Иванов.

Однако уже весной старый мэр подал в отставку, а новый пока не назначен. За комментарием по этому объекту мы обратились в пресс-службу мэрии. Там напомнили, что в этом году запланирована корректировка проекта Каменного лога с целью соединения его с Городищем и создания единой рекреационной зоны. Что же касается начала работ, то они запланированы на следующий год по одной из программ благоустройства.

Поэтому жителям и дачникам Каменного лога в этом году предстоит смириться с положением вещей. Хотя недоделки предыдущего подрядчика уже порядком надоели. Например, Юлия Сошнина рассказывает, что рядом с отчим домом углубили канаву и установили пропускные трубы меньшего диаметра, чем были. Вода течет со всего города и не успевает проходить дальше в Комсомольский пруд. После таких изменений земельный участок после сильных дождей начало затапливать.

- В соседнем доме вода приходила в гараж и затапливала машину, - говорит Юлия Сошнина. - Сколько это будет продолжаться?

Ответ читайте выше. А пока мы подготовляли для вас подборку фотографий из Каменного лога.

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Заезд в Каменный лог с улицы Неделина как напоминание о большой стройке.

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Сейчас там лежат некогда выкорчеванные деревья.

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IMG_8149.JPG
Особо ушлые липчане начали свозить сюда мусор.

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Временная канава для отвода воды – здесь вода бежит даже в самую жаркую погоду.

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Местный обитатель так и не дождался благоустройства Каменного лога. 

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IMG_8153.JPG
Недостроенный «арык» с наспех брошенным мусором.

IMG_8154.JPG
Здесь должен проходить бетонный желоб, а пока растет трава.

IMG_8155.JPG

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Городская ливневка без каких-либо очистных сооружений. Видимо поэтому Каменный лог называют городской сточной канавой.

IMG_8158.JPG
Вид на мост с улицы Терешковой. 

IMG_8159.JPG

IMG_8162.JPG
Только самые отчаяные смогут увидеть эти отвесные «скалы».

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За ТРК «Малибу» закончилась стройка канала. Даже щиты для заливки бетона остались лежать наместе.

IMG_8165.JPG

IMG_8166.JPG
Мусор, который забивает проток сточных вод в районе дома №45 на улице Каменный лог.

IMG_8169.JPG
Еще немного пройти, и будет улица Горького, там благоустроенный Каменный лог должен соединиться зоной Городища.


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#Каменный лог #реконструкция

Комментарии (4)

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3 минуты назад
А у нас всё через то место, на котором сидят, делается...делал дядя на себя глядя, вот только деньги уходят в бездонную бочку...
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Спиридон

11 минут назад
Друзья, успокойтесь! Если за дело берётся Сталь М во главе с Настёной, то всё будет как надо! Просто они сейчас быстренько (уже третий год) достроят дом на Неделина, подремонтируют(четвёртый год) стадион, сдадут(второй год) школу на манеже и...сразу же в лог! Ни у кого не должно быть сомнений- к 2027 году всё сделают на радость липчанам!
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Хорошая тема распила средств

14 минут назад
А самое главное , потом концы не найдеш. Можно спихнуть все на Иванова .
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ВВП

15 минут назад
Вот точно так же изгавняют и Нижний и Комсомольский парк!!!Педрилы!!Лучше бы вообще ничего не делали мрази!!!Сразу видно выпускников липчанских ВУЗов...одни дебилы с куплеными дипломами на 90 %!!Уроды не трогайте город...и все вам будут только благодарны...Не власть,а сброд идиотов!!!
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