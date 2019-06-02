Каменный лог сегодня: недостроенные арыки, брошенное оборудование

В каком состоянии находится зона рекреации, обустройство которой затевалась еще при мэре Гулевском, а при Иванове "зависло".

Заезд в Каменный лог с улицы Неделина как напоминание о большой стройке.

Особо ушлые липчане начали свозить сюда мусор.

За кадровыми изменениями и бумом благоустройства парков Липецка, Каменной лог, "реконструкция века" объявленная и начатая с помпой, сегодня зарастает сорными травами.Еще в феврале на сессии Горсовета бывший архитектор Липецка Татьяна Азова говорила, что в текущем году мэрия продолжит благоустройство Городища. По улицам Большие Ключи и Каменный лог Городище будет соединено с улицей Максима Горького через урочище Каменный лог - помимо нового асфальта там появится велодорожка. А бывший мэр Сергей Иванов говорил, что к следующей сессии появится дальнейший план благоустройства Каменного лога (по благоустройству Каменного лога на протяжении километра от Преображенской церкви на улице Папина до улицы Горького не сделано почти ничего - подрядчик выполнил лишь 10% работ по муниципальному контракту, - прим. GOROD48).- Сейчас мы от улицы Горького до Городища сделаем проект. Снесем там самострой и гаражи и продолжим работу, - обещал Сергей Иванов.Однако уже весной старый мэр подал в отставку, а новый пока не назначен. За комментарием по этому объекту мы обратились в пресс-службу мэрии. Там напомнили, что в этом году запланирована корректировка проекта Каменного лога с целью соединения его с Городищем и создания единой рекреационной зоны. Что же касается начала работ, то они запланированы на следующий год по одной из программ благоустройства.Поэтому жителям и дачникам Каменного лога в этом году предстоит смириться с положением вещей. Хотя недоделки предыдущего подрядчика уже порядком надоели. Например, Юлия Сошнина рассказывает, что рядом с отчим домом углубили канаву и установили пропускные трубы меньшего диаметра, чем были. Вода течет со всего города и не успевает проходить дальше в Комсомольский пруд. После таких изменений земельный участок после сильных дождей начало затапливать.- В соседнем доме вода приходила в гараж и затапливала машину, - говорит Юлия Сошнина. - Сколько это будет продолжаться?Ответ читайте выше. А пока мы подготовляли для вас подборку фотографий из Каменного лога.

Временная канава для отвода воды – здесь вода бежит даже в самую жаркую погоду.





Местный обитатель так и не дождался благоустройства Каменного лога.





Недостроенный «арык» с наспех брошенным мусором.

Здесь должен проходить бетонный желоб, а пока растет трава.

Городская ливневка без каких-либо очистных сооружений. Видимо поэтому Каменный лог называют городской сточной канавой.









Вид на мост с улицы Терешковой.

Только самые отчаяные смогут увидеть эти отвесные «скалы».

За ТРК «Малибу» закончилась стройка канала. Даже щиты для заливки бетона остались лежать наместе.

Мусор, который забивает проток сточных вод в районе дома №45 на улице Каменный лог.