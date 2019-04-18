Общество

36 минут назад

Реальный результат борьбы с автохамами (ФОТО)

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#Автохамы #машины #парковки
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Реальный результат борьбы с автохамами (ФОТО)

Тех, кого снимают наши читатели, уже начали наказывать по закону.

Нас нередко спрашивают – в чем практический смысл рубрики, в которой мы совместно с читателями GOROD48 обличаем автохамов, паркующих свои автомобили с явным вызовом окружающим.

Мол, взывать к совести большинства из них бесполезно, так как совести у них, судя по всему, немного. Сегодня мы приведем пример, когда наказания для горе-парковщика можно добиться.

P1050397.JPG

Это тот же автомобиль, что и на верхнем снимке. Приславшая его нам читательница направила фотографии не только в редакцию, но и в ГИБДД. И вот такой ответ ей пришел на днях.

Ответ УМВДР по г. Липецку по парковке на тротуаре (11.04.2019).jpg

Нам остается добавить, что часть 3 статьи 12.19 КоАП РФ предусматривает штраф в 1 тысячу рублей. Добиться справедливости и уважения к себе и окружающим все-таки оказалось возможным – нужно лишь не проходить мимо, снимать, присылать и добиваться реакции компетентных органов.

А мы напоминаем и владельцам авто, сфотографированных ниже, что и им, возможно, придется нести ответственность по закону.

IMG_20190416_074530_1-01.jpg

Сзади полно мест для парковки, но владелец этой машины предпочитает уничтожать зелень возле Фрунзе, 12. Очевидцы пишут, что этот автовладелец постоянно паркует свою машину именно в этом месте.

yLdIHJHUSWs-1.jpg

Улица Крайняя. Номера – блатные, а «двуногие смертные», для которых и предназначен тротуар, обойдут, ведь не трамваи

IMG_20190415_170303.jpg

Улица Свиридова, 13. Мест для парковки много, но сразу два автовладельца выехали прямо на тротуар.

IMG_20190411_183320.jpg

Желябова, 13. Какие могут быть комментарии?

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

11 1066
#Автохамы #машины #парковки
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Комментарии (12)

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9 секунд назад
Царапать жечь, получишь электрод в бок за такой базар!
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МИРОТВОРЕЦ

1 минуту назад
Улица Свиридова, 13. Мест для парковки много, но сразу два автовладельца выехали прямо на тротуар а кто нибудь видел сам момент парковки ? что то мне подсказывает что в момент парковки а это было скорее всего поздно весчером когда реально нет возможности поставить машину человек ее тут оставил и пошел домой спать ... а фотограф проснулся раньше всех и пошел фотографировать на лево и на право ( ни сколько не оправдываю хозяина авто , просто как мысль)
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такой бардак

5 минут назад
в каждом дворе
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фоткать автохамов это работа

8 минут назад
1, ..это бизнес и ничего личного
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вальяжный автогаражевладелец

9 минут назад
автобомжи с газонов и подъездов пополняют бюджет. еще ГАИ должны собирать деньги с водятлов стоящих на остановках ОТ . у одного только нерусского аппетита у НЛМК на 9 Мая за месяц можно насобирать на новый Волгабас для общественного транспорта.
ответить

1

10 минут назад
паша, иди работать куда-нибудь, а? не пытайся как "автохам-овцы" подменять сотрудников МВД. но по-граждански, фоткай их бесплатно и отправляй на сайт ГИБДД. и все. зачем очернять деньгами правильный посыл?
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Смеюсь и плачу

12 минут назад
На зелёном ланосе ( не на этом) с наклейкой Мурманск катается девушка очень красивая,я прям влюбился.
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Царапать жечь

13 минут назад
Машины этих мразей. Хороший будет эффект
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паша

16 минут назад
и надо чтобы штрафы выписывали частные компании по контракту с мвд... нанять 100 частных парковщиков - через 3 месяца желающих парковаться на тротуарах поуменьшится
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1

18 минут назад
обиженые
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