Реальный результат борьбы с автохамами (ФОТО)

Тех, кого снимают наши читатели, уже начали наказывать по закону.

Нас нередко спрашивают – в чем практический смысл рубрики, в которой мы совместно с читателями GOROD48 обличаем автохамов, паркующих свои автомобили с явным вызовом окружающим.

Мол, взывать к совести большинства из них бесполезно, так как совести у них, судя по всему, немного. Сегодня мы приведем пример, когда наказания для горе-парковщика можно добиться.





Это тот же автомобиль, что и на верхнем снимке. Приславшая его нам читательница направила фотографии не только в редакцию, но и в ГИБДД. И вот такой ответ ей пришел на днях.





Нам остается добавить, что часть 3 статьи 12.19 КоАП РФ предусматривает штраф в 1 тысячу рублей. Добиться справедливости и уважения к себе и окружающим все-таки оказалось возможным – нужно лишь не проходить мимо, снимать, присылать и добиваться реакции компетентных органов.

А мы напоминаем и владельцам авто, сфотографированных ниже, что и им, возможно, придется нести ответственность по закону.





Сзади полно мест для парковки, но владелец этой машины предпочитает уничтожать зелень возле Фрунзе, 12. Очевидцы пишут, что этот автовладелец постоянно паркует свою машину именно в этом месте.





Улица Крайняя. Номера – блатные, а «двуногие смертные», для которых и предназначен тротуар, обойдут, ведь не трамваи





Улица Свиридова, 13. Мест для парковки много, но сразу два автовладельца выехали прямо на тротуар.





Желябова, 13. Какие могут быть комментарии?

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.