Липчанин стал самым сильным в турнире викингов в Воронеже

Теперь сильному, как тролль, спортсмену предстоит готовиться к чемпионату мира.

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Липецкий силач Максим Пыткин стал победителем всероссийского мастерского турнира «Ярость викинга» по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям в Воронеже.34-летний богатырь не знал себе равных в жиме лёжа без использования специальной экипировки, позволяющей немного увеличить результат. Максим покорил вес в 2,5 раза выше его собственного. «Боевой» вес Пыткина 98,1 кг, а в лучшей попытке он укротил штангу в 235 кг. Этот результат принёс ему победу не только в своей весовой категории до 100 кг, но и в абсолютном зачёте среди всех участников турнира!К слову, участников было немало – более 200 человек из 7 регионов России!Медаль и стильный приз в виде щита викинга – это полдела, главное, что наш атлет гарантировал себе участие в чемпионате мира по версии Всемирной федерации пауэрлифтинга (World Raw Powerlifting Federation – WRPF), который пройдёт в Москве с 10 по 13 декабря. Заявки уже подали более 2 тысяч спортсменов из 67 регионов России и 34 стран, в том числе Франции, Чехии, Финляндии, Ливии, Египта, Индии и других.