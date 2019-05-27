Липецкая яхтсменка в погоне за лицензией на Олимпиаду

В Португалии наша спортсмена завоевала путевку на чемпионат мира.

Липчанка Екатерина Зюзина показала лучший результат из россиянок в португальском Порту на чемпионате Европы по парусному спорту в классе «Лазер-радиал».

На старт среди женщин вышла 91 яхтсменка, итоговое место Екатерины – 38-е. При этом Зюзина выполнила задачу-минимум – прошла отбор на чемпионат мира в июле в Японии, где будут разыгрываться лицензии для участия в Олимпийских играх-2020. Сама спортсменка в беседе с GOROD48 оценила свои шансы на завоевание олимпийской лицензии, как высокие.

Отметим, что на Евро выступали шестеро россиянок, следующая из соотечественниц Валерия Ломатченко из Ростова-на-Дону заняла 52-е место. Победительницей европейской регаты по сумме всех заездов стала Анна-Мария Риндом из Дании, на втором месте Марит Боумистер из Нидерландов, на третьем – Эмма Пласше из Бельгии.

- По составу участников чемпионат Европы мало чем отличался от чемпионата мира. В Португалию съехались почти все сильнейшие, - рассказала GOROD48 Зюзина, - Гонка прошла в суровых условиях: при нестабильном ветре и сильном течении, которое путает все карты. Но, тем не менее, я отобралась на чемпионат мира, и это главное.

Система отбора участников на Олимпиаду в парусном спорте сложна. 18 путевок на Игры-2020 уже нашли своих обладателей. Соответственно, их результаты на чемпионате мира уже не будут учитываться при отборе. В Японии Екатерине нужно попасть в число 10 лучших яхтсменок среди тех, кто еще не имеет лицензии. Кроме того, существует правило «одна страна – один экипаж», то есть если, например, у Нидерландов уже есть лицензия, а выше Екатерины на ЧМ окажутся две спортсменки из этой страны, то это никак не помешает липчанке в олимпийском отборе.

- Если мне удастся выступить примерно на том же уровне, что и в прошедшем чемпионате Европы, то завоюю лицензию. Поэтому в ближайшее будущее смотрю с оптимизмом, - говорит Екатерина.

Впрочем, стоит учесть, что в парусном спорте лицензии даются не конкретному спортсмену, а стране. И уже в следующем году тренеры будут решать, кто именно будет представлять Россию в Токио – в зависимости от дальнейших результатов.

Екатерина Зюзина добавила, что до чемпионата мира планирует принять участие в тренировочной международной регате в немецком Киле, а за несколько недель до главного старта года отправится во Владивосток – на акклиматизацию.



Фото из архива Екатерины Зюзиной.

