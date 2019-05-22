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29 минут назад

Улюкаев переживает из-за развода

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#Улюкаев #взятка #колония
Улюкаев переживает из-за развода

От бывшего министра ушла супруга.

Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий 8-летний срок в колонии за получение взятки, разводится с женой. Об этом ТАСС сообщили в окружении бывшего министра.

О причинах внезапного расторжения брака ничего не известно, пишет «Комсомольская правда». Источник из окружения бывшего чиновника уверяет, что бракоразводный процесс сильно влияет на морально-психологическое состояние бывшего министра. А вот адвокат экс-чиновника Виктория Бурковская рассказывает совсем о других заботах Улюкаева.

- Он не имеет жалоб на условия содержания. Насколько я знаю, за ним нет нарушений, нарушений его прав администрация также не допускает. Он работает в библиотеке, ведет литературный кружок и пишет стихи, - сказала Бурковская ТАСС.


Известно, что это уже второй брак Алексея Улюкаева. У него и Юлии Хряпиной (1983 года рождения) растут двое несовершеннолетних детей – сын и дочь. До бракосочетания с экс-министром Хряпина работала научным сотрудником Института экономической политики имени Гайдара.

В суде установлено, что 14 ноября 2016 года Улюкаев получил взятку $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина на территории офиса нефтяной компании. Бывший министр будет отбывать наказание за то, что Сечин передал ему сумку с купюрами и корзинку с фирменными колбасками — передачу контролировали сотрудники ФСБ. При этом месяцем ранее, как признал суд, Улюкаев на саммите БРИКС в индийском штате Гоа «решил использовать значимость и авторитет своей должности» и «жестом с двумя пальцами» потребовал у главы «Роснефти» деньги в качестве «премии» за одобрение сделки по покупке «Роснефтью» 50-процентного госпакета акций «Башнефти». Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев в 2017 году был приговорен к восьми годам колонии строгого режима.
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#Улюкаев #взятка #колония

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