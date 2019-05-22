Май – у уличных торговцев отбирают квас и лимонад

Проверка прошла на трассе Липецк - Усмань.

Управление потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области вновь активизировало борьбу с так называемой стихийной торговлей т.е. продажей товаров вне розничных рынков.

При этом сотрудники отправились даже не на территорию, прилегающую к Центральному рынку, куда зимой и в начале весны наведывались чуть ли не каждый день после визита на рынок врио губернатора (к слову, уличную торговлю в том районе так и не победили). На этот раз их путь лежал далеко – аж на трассу Липецк-Усмань.

Как сообщили в ведомстве, вдоль дороги поймали 4-х человек нарушавших закон тем, что они предлагали проезжавшим мимо водителям квас и другие прохладительные напитки.

По сообщению управления потребрынка, у торговцев изъяли 12 кег (бочек) с прохладительными напитками и составили на них протоколы об административном правонарушении ст. 6.2 КоАП Липецкой области.

Фото liptorg-cp.ru