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Май – у уличных торговцев отбирают квас и лимонад

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#Уличная торговля #проверки
Май – у уличных торговцев отбирают квас и лимонад

Проверка прошла на трассе Липецк - Усмань.

Управление потребительского рынка и ценовой политики администрации Липецкой области вновь активизировало борьбу с так называемой стихийной торговлей т.е. продажей товаров вне розничных рынков.

При этом сотрудники отправились даже не на территорию, прилегающую к Центральному рынку, куда зимой и в начале весны наведывались чуть ли не каждый день после визита на рынок врио губернатора (к слову, уличную торговлю в том районе так и не победили). На этот раз их путь лежал далеко – аж на трассу Липецк-Усмань.

Как сообщили в ведомстве, вдоль дороги поймали 4-х человек нарушавших закон тем, что они предлагали проезжавшим мимо водителям квас и другие прохладительные напитки.

По сообщению управления потребрынка, у торговцев изъяли 12 кег (бочек) с прохладительными напитками и составили на них протоколы об административном правонарушении ст. 6.2 КоАП Липецкой области.

Фото liptorg-cp.ru

13 1051
#Уличная торговля #проверки

Комментарии (14)

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Продавец

23 секунды назад
У меня сегодня отобрали 5 бочек кваса, но я,с,утра туда уже успел нассать.
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ПРИМУДРАЯ

15 минут назад
Ломать не строить. В советское время не только квас продавали но и пиво и всё в бочках, .Власть организуй точки продажи прохладительных напитков . Деньги те жи что и на закрытие , но пользы больше и спасибо от людей
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Губерния

28 минут назад
Ты , идиот?, бред несёшь ты по большей части. И вообще, у тебя что, если ты никого не оскорбил за утро, значит, день прошёл зря? Чем тебе торговля-не нормальная работа?
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Сын

30 минут назад
Отдайте мне пустые кеги, я в них брагу на самагон заквашу
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Отец

37 минут назад
мать, Всё правильно. Такая власть нам не нужна. Гнать её надо.
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Ты , идиот?

37 минут назад
Губерния, То про хохлов на другой ветки бред несёшь, то про какой то разливной бензин на дорогах. Нет у людей нормальной работы, вот и занимаются торговлей квасом и всякой хренью.
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мать

40 минут назад
запретить легко этому наши власти научились очень хорошо а вот проявить заботу о людях когда в жару пить хочется на это МОЗГОВ не хватает ну конечно им то холодный квасок в кабинет принесут а народ пусть сам о себе беспокоится ..А НА ХРЕНА НАМ ТАКАЯ ВЛАСТЬ?
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Викторм

43 минуты назад
Путиноиды только и могут ,что отбирать , а человеку они ничего не дали !.
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аналитик

47 минут назад
Властям не отбирать нужно а самим организовывать выездные точки по продаже лимонада и кваса в жаркий период
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Губерния

49 минут назад
Провинция, а кто говорил про бензин на розлив и обочину? Потому и говорю: надо определить место, где люди смогут торговать в соответствии с правилами и нормами.
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