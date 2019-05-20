Велопробег и полумарафон внесут изменения в движение городского транспорта

В работу городского пассажирского транспорта в эти выходные внесут временные изменения, сообщили в профильном департаменте администрации Липецка. Решение принято в связи с проведением велопробега и полумарафона.

Велопробег пройдёт в областном центре в субботу, 25 мая, ориентировочно с 12.30 до 14.00. В это время движение городского пассажирского транспорта по маршруту «СК Звездный – ул. Космонавтов – пл. Авиаторов – ул. Зегеля – ул. Ленина – ул. Гагарина – ж/д вокзал – ул. Терешковой – СК «Звездный» будет осуществляться в режиме ожидания.



В связи с проведением легкоатлетического забега «Липецкий полумарафон» 26 мая с 7.00 до 13.00 движение автобусов по отдельным маршрутам будет осуществляться по измененным схемам.



- № 1 «Центральный рынок – п. Северный Рудник» - в прямом и обратном направлениях по схеме «ж/д вокзал – ул. Гагарина – далее по маршруту». Начальной точкой маршрута станет остановка «Ж/д вокзал»;

- № 2 «Ж/д вокзал – ул. Доменщиков», № 12 «Ж/д вокзал – Чаплыгинское шоссе» - в прямом и обратном направлениях по схеме «Центральный рынок – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская – далее по маршрутам». Начальной точкой маршрутов станет остановка «Центральный рынок»;

- №№ 11, 311 – в прямом и обратном направлениях по схеме «… - Товарный проезд – ул. Циолковского – ул. Неделина – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;

- №№ 24, 324 - в прямом и обратном направлениях по схеме «… - ул. Московская – ул. Циолковского – ул. Неделина – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;

- №№ 24А, 346 - в прямом и обратном направлениях по схеме «… - ул. Космонавтов – ул. Циолковского – ул. Неделина – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;

- №№ 17, 317 - в прямом и обратном направлениях по схеме «… - ул. Московская – ул. Циолковского – ул. Неделина – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Неделина – …»;

- №№ 22, 306, 322 – в прямом направлении по схеме «… - ул. Космонавтов – ул. Циолковского – ул. Неделина – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Советская – ул. Фрунзе – ул. Октябрьская – далее по маршрутам», в обратном направлении по схеме «… - ул. Карла Маркса – пл. Революции – ул. Советская – ул. Терешковой – ул. Неделина – ул. Циолковского – ул. Космонавтов – далее по маршрутам»;

- № 33 – в прямом и обратном направлениях по схеме «… - Петровский мост – ул. Карла Маркса – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;

- №№ 35, 36, 37, 323, 323А – в прямом и обратном направлениях по схеме «Центральный рынок – пр. Победы – далее по маршрутам». Начальной точкой маршрутов станет остановка «Центральный рынок»;

- № 40 – в прямом и обратном направлениях по схеме «Центральный рынок – пл. Победы – ул. Неделина – далее по маршруту». Начальной точкой маршрута станет остановка «Центральный рынок»;

- № 345 – в прямом и обратном направлениях по схеме «… - ул. Космонавтов – ул. Циолковского – ул. Неделина – ул. Терешковой – Центральный рынок». Конечным пунктом маршрута временно станет остановка «Центральный рынок»;

- № 1 «ул. Пришвина – пл. Клименкова» - в прямом и обратном направлениях по схеме «… - Товарный проезд – ул. Циолковского – ул. Неделина – ул. Терешковой – пл. Победы – пр. Победы - …»;

- № 2 «ул. Вермишева – ул. Терешковой – ул. Вермишева» - по схеме «… - ул. Космонавтов – ул. Циолковского – ул. Неделина – ул. Терешковой – пл. Победы – пр. Победы – далее по маршруту»;

- № 332 - в прямом и обратном направлениях по схеме «… - Товарный проезд – ул. Циолковского – ул. Неделина – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Неделина - …»;

- №№ 325, 343 - в прямом и обратном направлениях по схеме «… - ул. Космонавтов – ул. Циолковского – ул. Неделина – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Неделина – Петровский мост - …»;

- №№ 12 «Ж/д вокзал – ул. Вермишева – пл. Клименкова», 378 - в прямом и обратном направлениях по схеме «ж/д вокзал – ул. Гагарина – ул. Циолковского – ул. Космонавтов – далее по маршрутам»;

- № 9 – в прямом и обратном направлениях по схеме «ул. 50 лет НЛМК – ул. Неделина – пл. Победы – пр. Победы – далее по маршруту»;

- № 48 – в прямом и обратном направлении по схеме «ул. Шкатова – ул. 4 пятилетки – ул. Орловская – далее по маршруту». Начальным пунктом маршрута временно определить площадку у ДК «Студеновский» (ул. Шкатова, 25);

- №№ 300, 347 – в прямом и обратном направлениях по схеме «… - пр. Победы – пл. Победы – ул. Советская – пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская - …»;

- №№ 302, 315, 352 – в прямом и обратном направлении по схеме «… - пл. Революции – Петровский проезд – ул. Ленина – ул. Студеновская …»;

- № 359 – в прямом и обратном направлении по схеме «… - ул. Космонавтов – ул. Циолковского – ул. Неделина – ул. Терешковой – пл. Победы – ул. Неделина». Конечным пунктом маршрута временно станет остановка «ГИБДД».



Вместе с тем 26 мая с начала движения до 13.00 работа сезонного садоводческого маршрута № 23 «Быханов сад - сады «НЛМК» будет приостановлена.



По завершении спортивного мероприятия движение автобусов будет осуществляться согласно утвержденным схемам, сообщает пресс – служба администрации города Липецка.



