В Липецкой области погода вернулась в норму

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием арктического антициклона — сохранится малооблачная погода без осадков, лишь днем 23 мая возможен небольшой дождь. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-18 градусов, что в пределах климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем составит от 20 до 25 градусов тепла.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 22 до 24 градусов тепла.

21 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 1 градус мороза.



