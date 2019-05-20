Погода в Липецке

12 минут назад

В Липецкой области погода вернулась в норму

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В Липецкой области погода вернулась в норму

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться под влиянием арктического антициклона — сохранится малооблачная погода без осадков, лишь днем 23 мая возможен небольшой дождь. Среднесуточные температуры воздуха составят 15-18 градусов, что в пределах климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 мая в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер переменный, 4-9 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем составит от 20 до 25 градусов тепла.

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 6 до 8 градусов тепла, днем от 22 до 24 градусов тепла.
21 мая стал самым теплым в Липецке в 1967 году, тогда в городе было +31. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2002 году – 1 градус мороза.

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Комментарии (2)

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Карл

2 минуты назад
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Вот если бы

9 минут назад
Путин умер, тогда бы и жизнь вернулась бы в норму !.
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