Общество

сегодня, 11:10

В Липецке объявлена Неделя предпринимательства

14 484
#бизнес
В Липецке объявлена Неделя предпринимательства

Вице-мэр Липецка Екатерина Белокопытова готова максимально открыть двери мэрии для коммерсантов. 

Сегодня на брифинге в мэрии вице-мэр Екатерина Белокопытова объявила о Неделе предпринимательства в Липецке.

- Малый и средний бизнес - драйвер развития экономики. Рост налогов от него - наша задача, - сказала Екатерина Белокопытова. 

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Уже сегодня в коворкинг-центре «Точка кипения» состоится встреча представителей малого и среднего бизнеса с представителями контролирующих и надзорных ведомств в формате «вопрос-ответ». В рамках диалога предприниматели смогут получить ответы на интересующие вопросы от сотрудников Роспотребнадзора, налоговой, УФАС, службы судебных приставов, МЧС.

Во вторник, 21 мая, в «Точке кипения» проедет встреча представителей мэрии с бизнесменами, представляющими сферу торговли. Екатерина Белокопытова пообещала, что мероприятие пройдет в неформальной остановке. «Скучающих предпринимателей не будет». Такой формат общения позволит, по мнению вице-мэра, не только повысить компетенции субъектов малого и среднего бизнеса, но и предостережет их от возможных нарушений действующего законодательства.

22 мая прекрасную половину бизнес-сообщества приглашают на стратегическую сессию и семинар-практикум по развитию женского предпринимательства. Оказывается, женщина приходит в бизнес, в среднем, после 35 лет, когда у предпринимателей уже нет помощи от государства как у начинающих коммерсантов. Его проведет приглашенный спикер из Москвы бизнес-тренер Елена Шульгина.

23 мая в коворкинг-центре пройдет конкурс, по итогам которого МБУ «Технопарк-Липецк» пополнится новыми резидентами.

24 мая в «Точке кипения» состоится так называемая менторская сессия от Фонда «Сколково». Гостям мероприятия, ставшего откликом городской администрации на запрос липецких бизнесменов, подскажут пути тиражирования местных проектов. Цель сессии - распространение знаний о передовых технологических трендах, развитие компетенций начинающих предпринимателей, реализующих идеи в IT-сфере, популяризация инновационного предпринимательства.

- Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 500 липецких бизнесменов. На липецком Городище 24 мая пройдут массовые гуляния для предпринимателей. В программе бизнес-игры, демонстрация проектов «Технопарка» и награждение самых активных участников, - сказала Екатерина Белокопытова.

По словам вице-мэра Липецка, малый и средний бизнес прирос 300 субъектами в прошлом году по сравнению с 2017-м, увеличив отчисления в бюджет на 5% по сравнению с позапрошлым годом. 
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#бизнес

Комментарии (14)

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Карл

3 минуты назад
Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog
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Путин

5 минут назад
Нужно срочно поднять налоги , Повысить цена на Бензин , Электроэнергию , Металл и прочие материалы И вот он мощный экономический рывок !. Ура ! Ура мне Путину !, А если что не так ,будем думать, решать, предпринимать , Может быть !.
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Шут

5 минут назад
Только на неделю "Белокопытова сможет максимально открыть двери мэрии для коммерсантов"?А потом-то что"максимально закроют"?Что бы не повадно всяким проникать в коворкинг-центр «Точка кипения»,что бы кипело по-настоящему...
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просто так

10 минут назад
Не мешайте работать и не давите малый бизнес. и так из кожи вон лезем, саляра 45руб, снижайте цены на сырье от монополистов лучше
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Путинизм

14 минут назад
Путинизм - онанизм !!!.
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Путенский беспредел

17 минут назад
Значит отжимают, и лове стрелки.
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Артурчик с Центрального рынка

22 минуты назад
У нас на Центральном рынке есть свой коворкинг-центр.
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Ужас

22 минуты назад
А толку? Что от этого людям станет жить лучше? Может предприниматель зарплату своим работникам подымется? Или цены на свой товар снизит? Или качество улучшит? Да ни чего не будет! Я против капитализма! Ни к чему хорошему он страну не приведёт. Только увеличивает социальное неравенство.
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гость

32 минуты назад
особенно защитник предпринимателей Бошко
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Изя

33 минуты назад
Что развил в городе Липецке малый и средний бизнес? Кроме пивнушек на каждом шагу-ничего. Да , ещё бабки носками и редиской торгуют. Драйвером развития города и области были заводы-ЛТЗ, Свободный Сокол, станкозавод, пускачи, Центролит и так далее. А эта Парнокапытова, хочет что бы ккие то сапожные мастерские вытягивали экономику. Дура, она и в мэрии Липецка-дура.
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