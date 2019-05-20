В Липецке объявлена Неделя предпринимательства

Вице-мэр Липецка Екатерина Белокопытова готова максимально открыть двери мэрии для коммерсантов.

Сегодня на брифинге в мэрии вице-мэр Екатерина Белокопытова объявила о Неделе предпринимательства в Липецке.- Малый и средний бизнес - драйвер развития экономики. Рост налогов от него - наша задача, - сказала Екатерина Белокопытова.Уже сегодня в коворкинг-центре «Точка кипения» состоится встреча представителей малого и среднего бизнеса с представителями контролирующих и надзорных ведомств в формате «вопрос-ответ». В рамках диалога предприниматели смогут получить ответы на интересующие вопросы от сотрудников Роспотребнадзора, налоговой, УФАС, службы судебных приставов, МЧС.Во вторник, 21 мая, в «Точке кипения» проедет встреча представителей мэрии с бизнесменами, представляющими сферу торговли. Екатерина Белокопытова пообещала, что мероприятие пройдет в неформальной остановке. «Скучающих предпринимателей не будет». Такой формат общения позволит, по мнению вице-мэра, не только повысить компетенции субъектов малого и среднего бизнеса, но и предостережет их от возможных нарушений действующего законодательства.22 мая прекрасную половину бизнес-сообщества приглашают на стратегическую сессию и семинар-практикум по развитию женского предпринимательства. Оказывается, женщина приходит в бизнес, в среднем, после 35 лет, когда у предпринимателей уже нет помощи от государства как у начинающих коммерсантов. Его проведет приглашенный спикер из Москвы бизнес-тренер Елена Шульгина.23 мая в коворкинг-центре пройдет конкурс, по итогам которого МБУ «Технопарк-Липецк» пополнится новыми резидентами.24 мая в «Точке кипения» состоится так называемая менторская сессия от Фонда «Сколково». Гостям мероприятия, ставшего откликом городской администрации на запрос липецких бизнесменов, подскажут пути тиражирования местных проектов. Цель сессии - распространение знаний о передовых технологических трендах, развитие компетенций начинающих предпринимателей, реализующих идеи в IT-сфере, популяризация инновационного предпринимательства.- Ожидается, что в мероприятиях примут участие более 500 липецких бизнесменов. На липецком Городище 24 мая пройдут массовые гуляния для предпринимателей. В программе бизнес-игры, демонстрация проектов «Технопарка» и награждение самых активных участников, - сказала Екатерина Белокопытова.По словам вице-мэра Липецка, малый и средний бизнес прирос 300 субъектами в прошлом году по сравнению с 2017-м, увеличив отчисления в бюджет на 5% по сравнению с позапрошлым годом.