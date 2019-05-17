Общество
57 минут назад
Липецкая область впервые попала на карту нарушений прав журналистов
Регион сразу оказался в «красной зоне» на карте «благодаря» экс-мэру Ельца Виктору Соковых
На медиафоруме «Правда и справедливость» эксперты ОНФ представили обновленную Карту нарушений прав журналистов, которую они составляют с 2014 года.
Эксперты Центра правовой поддержки журналистов ОНФ сообщили участникам медиафорума, что на карте зафиксировано 234 нарушения прав сотрудников СМИ на территории 54 субъектов РФ. Это цифра за три последних года.
На карте появились пять новых субъектов – Республика Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика, а также Смоленская, Липецкая и Еврейская автономная области.
«Красную» зону – территории, где были зафиксированы факты физического насилия в отношении журналистов – пополнили Республики Дагестан и Крым, Тверская, Смоленская и Липецкая области, Москва. Всего сейчас в самой опасной для журналистов зоне находятся 20 регионов – на четыре больше, чем на карте прошлого года.
Вот лишь несколько примеров нарушения прав сотрудников СМИ в этих регионах. В Дагестане журналиста ударили на избирательном участке, когда он вел видеосъемку работы избирательной комиссии. В Твери во дворе собственного дома на журналиста напали двое мужчин, которые ударили его по голове и распылили в глаза перцовый баллончик. В Липецкой области в суде было доказано, что бывший чиновник набросился на съемочную группу местного телеканала с топором. Москва отметилась нападением на тележурналистов при попытке снять репортаж о причинах увольнения обратившейся к ним женщины. А в Смоленской области в помещении редакции журналисту нанес телесные повреждения разъяренный читатель, которому не понравилось содержание статьи, сообщает пресс-служба ОНФ.
Как сообщал GOROD48, 16 марта 2017 года съемочная группа «Вестей» приехала в Елец для съемок сюжета о торговле наркотиками, к которой, по данным «Дежурной части», причастна дочь бывшего мэра Ельца Виктора Соковых Юлия и ее приятель Абас. Напомним, что в январе 2017-го сотрудники УМВД РФ по городу Москва возбудили в отношении Абаса уголовное дело по 234-й статье УК РФ, предусматривающего наказание за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Тогда же, кстати, во время следственных действий в сугробе во дворе дома Виктора Соковых оперативники нашли автомат Калашникова с оптическим прицелом, два цинка с патронами к нему и две гранаты «Ф-1».
Корреспондент пожелал узнать мнение бывшего мэра Ельца о том, как в его доме оказались наркотики и оружие, но тот вышел им навстречу с топором в руке. «Честнейший человек», как назвал Виктора Соковых на одной из пресс-конференций липецкий губернатор Олег Королева, сломал беспроводной микрофон, находившийся в руках у репортера, после чего угрожал расправой съемочной группе.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.144 УК РФ. Санкция статьи предусматривала наказание до 6 лет лишения свободы. Но суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно. Кроме того, депутаты горсовета Ельца лишили Виктора Соковых звания «Почетный житель Ельца».
Эксперты Центра правовой поддержки журналистов ОНФ сообщили участникам медиафорума, что на карте зафиксировано 234 нарушения прав сотрудников СМИ на территории 54 субъектов РФ. Это цифра за три последних года.
На карте появились пять новых субъектов – Республика Дагестан и Кабардино-Балкарская Республика, а также Смоленская, Липецкая и Еврейская автономная области.
«Красную» зону – территории, где были зафиксированы факты физического насилия в отношении журналистов – пополнили Республики Дагестан и Крым, Тверская, Смоленская и Липецкая области, Москва. Всего сейчас в самой опасной для журналистов зоне находятся 20 регионов – на четыре больше, чем на карте прошлого года.
Вот лишь несколько примеров нарушения прав сотрудников СМИ в этих регионах. В Дагестане журналиста ударили на избирательном участке, когда он вел видеосъемку работы избирательной комиссии. В Твери во дворе собственного дома на журналиста напали двое мужчин, которые ударили его по голове и распылили в глаза перцовый баллончик. В Липецкой области в суде было доказано, что бывший чиновник набросился на съемочную группу местного телеканала с топором. Москва отметилась нападением на тележурналистов при попытке снять репортаж о причинах увольнения обратившейся к ним женщины. А в Смоленской области в помещении редакции журналисту нанес телесные повреждения разъяренный читатель, которому не понравилось содержание статьи, сообщает пресс-служба ОНФ.
Как сообщал GOROD48, 16 марта 2017 года съемочная группа «Вестей» приехала в Елец для съемок сюжета о торговле наркотиками, к которой, по данным «Дежурной части», причастна дочь бывшего мэра Ельца Виктора Соковых Юлия и ее приятель Абас. Напомним, что в январе 2017-го сотрудники УМВД РФ по городу Москва возбудили в отношении Абаса уголовное дело по 234-й статье УК РФ, предусматривающего наказание за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Тогда же, кстати, во время следственных действий в сугробе во дворе дома Виктора Соковых оперативники нашли автомат Калашникова с оптическим прицелом, два цинка с патронами к нему и две гранаты «Ф-1».
Корреспондент пожелал узнать мнение бывшего мэра Ельца о том, как в его доме оказались наркотики и оружие, но тот вышел им навстречу с топором в руке. «Честнейший человек», как назвал Виктора Соковых на одной из пресс-конференций липецкий губернатор Олег Королева, сломал беспроводной микрофон, находившийся в руках у репортера, после чего угрожал расправой съемочной группе.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч.3 ст.144 УК РФ. Санкция статьи предусматривала наказание до 6 лет лишения свободы. Но суд приговорил его к 1,5 годам лишения свободы условно. Кроме того, депутаты горсовета Ельца лишили Виктора Соковых звания «Почетный житель Ельца».