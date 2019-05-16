35 минут назад
Очередной директор Нижнего парка попал под уголовное дело
Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении директора Нижнего парка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).
Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области.
В ходе расследования уголовного дела вину в совершении коррупционного преступления фигурант признал и раскаялся в содеянном. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.
Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
GOROD48 выяснил, что речь идет о директоре МАУК "Нижний парк" Виталии Лаюрове.
По данным GOROD48, Виталий Лаюров вымогал с предпринимателя, желавшего разместить в парке торговый киоск, взятку. Такой подход коммерсанту не понравился, и он обратился с заявлением о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. После задержания Лаюрову избрали меру пресечения в сиде подписки о не выезде.
Кстати, 10 апреля Виталий Лаюров отчитывался о своей деятельности и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной. Он сообщил, что большую часть доходов парка составляют средства, получаемые от работы аттракционов и точек торговли. К примеру, финансовое обеспечение Нижнего парка в 2018 году составило более 50 млн рублей, из которых лишь пятая часть - бюджетные средства. За первый квартал текущего года муниципальное учреждение заработало свыше 1,8 млн рублей на оказании платных услуг.
Таким образом, Виталий Лаюров стал вторым после Алексея Тарасова директором Нижнего парка, попавшим под уголовное преследование. Весной 2013 года Тарасова обвинили в нанесении бюджету города 1,5-миллионного ущерба по ч.1 ст. 285-й УК РФ («злоупотребление должностных полномочий»). По версии следствия, он давал бывшему главбуху Нижнего парка Марине Горбуновой указания необоснованно перечислять денежные средства на расчетные счета фирм, сдававшие аттракционы парку в аренду.
ю
Жители
Посмотри чинушка
Смотрящий
Заваркина
Женек