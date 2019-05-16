Происшествия

35 минут назад

Очередной директор Нижнего парка попал под уголовное дело

6 1037
#взятка
Очередной директор Нижнего парка попал под уголовное дело

Следственным отделом по Октябрьскому округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении директора Нижнего парка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия).

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области, в апреле 2019 года директор одного из парков города Липецка получил от индивидуального предпринимателя 50 тысяч рублей в качестве оплаты ремонта собственного автомобиля. Денежное вознаграждение директору учреждения культуры предназначалось за предоставление предпринимательнице возможности незаконного размещения торгового объекта на территории парка и заключение соответствующего договора аренды по заниженной стоимости.

Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Липецкой области.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении коррупционного преступления фигурант признал и раскаялся в содеянном. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершенного преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

GOROD48 выяснил, что речь идет о директоре МАУК "Нижний парк" Виталии Лаюрове. 

По данным GOROD48, Виталий Лаюров вымогал с предпринимателя, желавшего разместить в парке торговый киоск, взятку. Такой подход коммерсанту не понравился, и он обратился с заявлением о готовящемся преступлении в правоохранительные органы. После задержания Лаюрову избрали меру пресечения в сиде подписки о не выезде.

Кстати, 10 апреля Виталий Лаюров отчитывался о своей деятельности и.о. главы Липецка Евгении Уваркиной. Он сообщил, что большую часть доходов парка составляют средства, получаемые от работы аттракционов и точек торговли. К примеру, финансовое обеспечение Нижнего парка в 2018 году составило более 50 млн рублей, из которых лишь пятая часть - бюджетные средства. За первый квартал текущего года муниципальное учреждение заработало свыше 1,8 млн рублей на оказании платных услуг.

Таким образом, Виталий Лаюров стал вторым после Алексея Тарасова директором Нижнего парка, попавшим под уголовное преследование. Весной 2013 года Тарасова обвинили в нанесении бюджету города 1,5-миллионного ущерба по ч.1 ст. 285-й УК РФ («злоупотребление должностных полномочий»). По версии следствия, он давал бывшему главбуху Нижнего парка Марине Горбуновой указания необоснованно перечислять денежные средства на расчетные счета фирм, сдававшие аттракционы парку в аренду. 

фото: lipetskcity.ru


6 1037
#взятка

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ю

9 минут назад
ну и жоп...
ответить

Жители

13 минут назад
Директорами и становяться чтобы воровать
ответить

Посмотри чинушка

14 минут назад
за такие цены в парках их всех надо проверять. сумашедшие, с ребенком 2 минутки на карусели скатнутся 300-400 рублей. В парке победы в самом центре парка вообще детский городок оградили и сделали платным? Это что их земля чтоли? Люди выходили своими силами строили этот парк, а эти твари сейчас 3 шкуры сдирают...
ответить

Смотрящий

16 минут назад
Задницу то личную надо на чем то возить, вот с сраслось ... А чего энто эпизод один то? Если охватить все арендосов хоть за сезон, глядишь еще 3-5-10 выстрелит. Арбайтен Братья!
ответить

Заваркина

22 минуты назад
Хлебное место быть директором парка.
ответить

Женек

29 минут назад
Лаюров вор
ответить

Еще в рубрике

Драка у кафе обошлась липчанину в 204 000 рублей
#драка
1
Драка у кафе обошлась липчанину в 204 000 рублей

30 минут назад

Происшествия
Внук изрезал ножом и добил кухонным молотком 82-летнюю бабушку
#убийство
24
Внук изрезал ножом и добил кухонным молотком 82-летнюю бабушку

сегодня, 13:26

Происшествия
Пьяный посетитель вокзала нес наркотики
#наркотики
3
Пьяный посетитель вокзала нес наркотики

сегодня, 12:39

Происшествия
Липецкий геронтофил нападал на жертв пьяным
#изнасилование
23
Липецкий геронтофил нападал на жертв пьяным

сегодня, 10:49

Происшествия
Липчанка ездила воровать на такси
#такси #кража #магазин
13
Липчанка ездила воровать на такси

сегодня, 10:09

Происшествия
В мэрии прокомментировали вчерашний инцидент с трамваем
#трамвай
47
В мэрии прокомментировали вчерашний инцидент с трамваем

сегодня, 09:26

Происшествия