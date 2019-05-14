14-летний мотоциклист сбил 15-летнюю школьницу

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 мая в Липецке на улице Студеновская, 34-летний водитель «Ниссан X-Trail», допустил столкновение с автомобилем «Ауди» под управлением 33-летней женщины. Пострадавшая доставлена в ГБ №4, после оказания помощи, отпущена.



В Усманском районе на станции Дрязги 14-летний водитель мотоцикла «Альфа» допустил наезд на 15-летнюю школьницу, которая шла по обочине в попутном направлении. В ДТП пострадали оба подростка: мальчик госпитализирован, девочка после оказания помощи отпущена.



В Краснинском районе, в 21:00, на автодороге «Красное-Теплое», 42-летний водитель, управляя автомобилем «Лада-Калина», допустил наезд на 31-летнего пешехода. Пострадавший госпитализирован в ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Семашко».



За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1428 нарушений ПДД.



К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 73. С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1021 случай превышения скорости.



Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.



