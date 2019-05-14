Происшествия

59 минут назад

14-летний мотоциклист сбил 15-летнюю школьницу

4 918
#Авария #ДТП
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14-летний мотоциклист сбил 15-летнюю школьницу

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области пострадали четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 13 мая в Липецке на улице Студеновская, 34-летний водитель «Ниссан X-Trail», допустил столкновение с автомобилем «Ауди» под управлением 33-летней женщины. Пострадавшая доставлена в ГБ №4, после оказания помощи, отпущена.

В Усманском районе на станции Дрязги 14-летний водитель мотоцикла «Альфа» допустил наезд на 15-летнюю школьницу, которая  шла по обочине в попутном направлении. В ДТП пострадали оба подростка: мальчик госпитализирован, девочка после оказания помощи отпущена.

В Краснинском районе, в 21:00, на автодороге «Красное-Теплое», 42-летний водитель, управляя автомобилем «Лада-Калина», допустил наезд на 31-летнего пешехода. Пострадавший  госпитализирован в ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Семашко».

За прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах Липецкой области выявлено 1428 нарушений ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 7 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 73. С помощью автоматических комплексов видеофиксации был зарегистрирован 1021 случай превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД зафиксировали 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.      

4 918
#Авария #ДТП
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Комментарии (4)

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Нонка

9 минут назад
Ребяты ,жизнь- кажись! Все за руль -ребяты!
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ценитель

9 минут назад
А пацан красиво к девушке подкатил)))
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Панаслоник

40 минут назад
СЕЛО КОСЫРЁВКА, пошли вы в уопу, нам надо бабло косить.наводите порядок сами.
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СЕЛО КОСЫРЁВКА

46 минут назад
ПРОСИМ ГИБДД ЛИПЕЦКОГО РАЙОНА НАВЕСТИ ПОРЯДОК . МОЛОДНЯК НА МОТОЦИКЛАХ БЕЗ НОМЕРОВ ГОНЯЮТ НА МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ. БЫЛИ СЛУЧАИ НАЕЗДА НА ПЕШЕХОДОВ,КОШЕК ВСЕХ ПОДАВИЛИ. НЕДАЛЕКО ДО БЕДЫ.
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