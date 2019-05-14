Общество
сегодня, 09:04
Слышишь соловья — добавь метку
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В Липецке стартует акция «Соловьиные вечера».
18-19 мая по всей России продет акция Союза охраны птиц России «Соловьиные вечера». Цель этой акции одновременно и научная, и эколого-просветительская. С одной стороны, она позволяет собрать данные о численности соловьев в городе, а с другой – привлечь внимание горожан к птицам и проблемам их охраны.
Свою лепту в проект могут внести и все желающие липчане, сообщают организаторы акции. Для того, чтобы понять, где в Липецке поют соловьи, создана интерактивная карта. Если вы где-то услышали трель соловья, то стоит зайти на сайт и поставить метку. К информации можно прикрепить аудиозапись трели соловья. В прошлом году было поставлено 20 меток, в 2017 году липчане зафиксировали 68 гнездовий соловья, годом ранее — 90 мест, а в 2015 - 134 точки. Проводимый учёт соловьев – хороший пример «народного мониторинга», т.е. постоянного получения научной и важной для охраны природы информации с помощью широких слоёв населения.
Соловей может служить индикатором экологического состояния городских парков, скверов и других зелёных уголков города. Если оно ухудшается, соловьи покидают свою обжитую годами территорию. Подобный сигнал неблагополучия позволяет вовремя принять необходимые меры.
Свою лепту в проект могут внести и все желающие липчане, сообщают организаторы акции. Для того, чтобы понять, где в Липецке поют соловьи, создана интерактивная карта. Если вы где-то услышали трель соловья, то стоит зайти на сайт и поставить метку. К информации можно прикрепить аудиозапись трели соловья. В прошлом году было поставлено 20 меток, в 2017 году липчане зафиксировали 68 гнездовий соловья, годом ранее — 90 мест, а в 2015 - 134 точки. Проводимый учёт соловьев – хороший пример «народного мониторинга», т.е. постоянного получения научной и важной для охраны природы информации с помощью широких слоёв населения.
Соловей может служить индикатором экологического состояния городских парков, скверов и других зелёных уголков города. Если оно ухудшается, соловьи покидают свою обжитую годами территорию. Подобный сигнал неблагополучия позволяет вовремя принять необходимые меры.
3 442
Юрок Алтушок.
гость
Трели соловья