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Слышишь соловья — добавь метку

3 442
#птицы #наблюдение

В Липецке стартует акция «Соловьиные вечера».

18-19 мая по всей России продет акция Союза охраны птиц России «Соловьиные вечера». Цель этой акции одновременно и научная, и эколого-просветительская. С одной стороны, она позволяет собрать данные о численности соловьев в городе, а с другой – привлечь внимание горожан к птицам и проблемам их охраны.

Свою лепту в проект могут внести и все желающие липчане, сообщают организаторы акции. Для того, чтобы понять, где в Липецке поют соловьи, создана интерактивная карта. Если вы где-то услышали трель соловья, то стоит зайти на сайт и поставить метку. К информации можно прикрепить аудиозапись трели соловья. В прошлом году было поставлено 20 меток, в 2017 году липчане зафиксировали 68 гнездовий соловья, годом ранее — 90 мест, а в 2015 - 134 точки. Проводимый учёт соловьев – хороший пример «народного мониторинга», т.е. постоянного получения научной и важной для охраны природы информации с помощью широких слоёв населения.

Соловей может служить индикатором экологического состояния городских парков, скверов и других зелёных уголков города. Если оно ухудшается, соловьи покидают свою обжитую годами территорию. Подобный сигнал неблагополучия позволяет вовремя принять необходимые меры.
3 442
#птицы #наблюдение

Комментарии (3)

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Юрок Алтушок.

3 минуты назад
Соловей может служить индикатором экологического состояния городских парков, скверов и других зелёных уголков города. Если оно ухудшается, соловьи покидают свою обжитую годами территорию. Поэтому наш святой Олег и в москву съе...ул.
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гость

18 минут назад
ЛСНТ Металлург -1
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Трели соловья

28 минут назад
В Ленино соловей живет. Бывает в Москву улетает
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