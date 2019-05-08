Липецкий мошенник обманул директора фирмы на 976 000 рублей

Бизнесмен купился на низкую цену товара.

Директор частной фирмы обратился в полицию Пензы с заявлением о мошенничестве. Мужчина купился на предложение неизвестного мужчины, который представился ему как сотрудник организации по реализации горюче-смазочных материалов из Липецка. Тот предложил пензенскому бизнесмену купить дизельное топливо по цене 33 рубля за литр.



Бизнесмен договорился о сделке. Через неделю в Пензу приехала автоцистерна. Бизнесмен перечислил липецкому продавцу 976 000 рублей. После этого продавец дизтоплива исчез - перестал выходить на связь. Оказалось, что прибывшее топливо никем не оплачено. Полицейским директор фирмы пояснил, что знал о подобных способах обмана.



По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Пензенской области.