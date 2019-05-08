Происшествия

сегодня, 12:54

Липецкий мошенник обманул директора фирмы на 976 000 рублей

7 1200
#мошенничество
Липецкий мошенник обманул директора фирмы на 976 000 рублей

Бизнесмен купился на низкую цену товара.

Директор частной фирмы обратился в полицию Пензы с заявлением о мошенничестве. Мужчина купился на предложение неизвестного мужчины, который представился ему как сотрудник организации по реализации горюче-смазочных материалов из Липецка. Тот предложил пензенскому бизнесмену купить дизельное топливо по цене 33 рубля за литр.

Бизнесмен договорился о сделке. Через неделю в Пензу приехала автоцистерна. Бизнесмен перечислил липецкому продавцу 976 000 рублей. После этого продавец дизтоплива исчез - перестал выходить на связь. Оказалось, что прибывшее топливо никем не оплачено. Полицейским директор фирмы пояснил, что знал о подобных способах обмана.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщает УМВД по Пензенской области.
7 1200
#мошенничество

Комментарии (7)

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Московская, 83

15 минут назад
Нашего Петю никто не обманет. Лопатой * в карман. Может, он уйдет на инвалидность после опера? ции?
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Сенсей

45 минут назад
Просто чел решил скрыть мульт, разыграв фейк.
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Ослик Иа

52 минуты назад
Скупой платит дважды.
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жорик

56 минут назад
Красиво кинул барыгу.
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Маруся

сегодня, 13:12
Только лохи работают по предоплате с незнакомыми фирмами без рекомендаций
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Кросс

сегодня, 13:06
Так держать.
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243

сегодня, 13:02
У директора фирмы выручка чистая раз в 5 больше этой суммы! А сколько директор фирмы обманул и не доплатил своим работникам , про это ни кто не слово! Как он премии решает за всё что можно , что бы себе выручку в карман положить
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