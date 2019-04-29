Общество

сегодня, 17:21

В Липецкой области обнаружен геоглиф

3 766
#геоглифы
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В Липецкой области обнаружен геоглиф

Геолглиф похожий на птицу обнаружили с высоты

Геоглифами называют нанесенные на землю фигурные или геометрические узоры, длина которых, как правило, составляет больше 4-х метров. Геоглифы бывают настолько огромных размеров, что их можно разглядеть только с воздуха. Самые известные геоглифы, например, расположены на плато Наска, на полуострове Паракас в заливе Писко в Перу. В России есть челябинский геоглиф - Зюраткульский лось.

В Липецкой области, как сообщается в сообществе "Открыватели. Путешествие из Липецка", обнаружен геоглиф, похожий на птицу - журавля, цаплю, или пеликана. Находится он в районе села Буховое Чаплыгинского района.

Фото: vk.com/discoveryofnew

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3 766
#геоглифы
1

Комментарии (4)

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:)

17 секунд назад
Юрок Алтушок., не попрут, там полигон для авиастрельб, летуны завалят нах...
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insider

11 минут назад
Ключевое слово - Буховое
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Юрок Алтушок.

19 минут назад
Теперь туристы попрут толпами лупиться на дивную птицу.
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Так то

43 минуты назад
Незаконная вырубка леса.
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