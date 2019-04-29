Общество
сегодня, 17:21
В Липецкой области обнаружен геоглиф
Геолглиф похожий на птицу обнаружили с высоты
Геоглифами называют нанесенные на землю фигурные или геометрические узоры, длина которых, как правило, составляет больше 4-х метров. Геоглифы бывают настолько огромных размеров, что их можно разглядеть только с воздуха. Самые известные геоглифы, например, расположены на плато Наска, на полуострове Паракас в заливе Писко в Перу. В России есть челябинский геоглиф - Зюраткульский лось.
В Липецкой области, как сообщается в сообществе "Открыватели. Путешествие из Липецка", обнаружен геоглиф, похожий на птицу - журавля, цаплю, или пеликана. Находится он в районе села Буховое Чаплыгинского района.
Фото: vk.com/discoveryofnew
В Липецкой области, как сообщается в сообществе "Открыватели. Путешествие из Липецка", обнаружен геоглиф, похожий на птицу - журавля, цаплю, или пеликана. Находится он в районе села Буховое Чаплыгинского района.
Фото: vk.com/discoveryofnew
:)
insider
Юрок Алтушок.
Так то