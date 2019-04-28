Происшествия
сегодня, 13:47
У разнесшего церковную лавку автомобиля отказали тормоза
GOROD48 стали известны подробности аварии в Ельце
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сегодня в Ельце, в 5 часов утра SsangYong под управлением 45-летней женщины, при спуске с холма от Знаменского монастыря, врезался в церковную лавку. В машине кроме женщины-водителя находился 11-летний ребенок и 65-летняя женщина. Пострадали в аварии все трое, но от госпитализации отказались.
Как стало известно GOROD48 у автомобиля при спуске с холма отказали тормоза.
Как стало известно GOROD48 у автомобиля при спуске с холма отказали тормоза.
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