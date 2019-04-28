Происшествия

сегодня, 13:47

У разнесшего церковную лавку автомобиля отказали тормоза

13 911
#дтп
У разнесшего церковную лавку автомобиля отказали тормоза

GOROD48 стали известны подробности аварии в Ельце

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сегодня в Ельце, в 5 часов утра SsangYong под управлением 45-летней женщины, при спуске с холма от Знаменского монастыря,  врезался в церковную лавку. В машине кроме женщины-водителя находился 11-летний ребенок и 65-летняя женщина. Пострадали в аварии все трое, но от госпитализации отказались.

Как стало известно GOROD48 у автомобиля при спуске с холма отказали тормоза.

13 911
#дтп

Комментарии (13)

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Я

11 минут назад
В машину вселился сатана
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Водила

20 минут назад
Не ручником надо тормозить а коробкой дебилы
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чкал

22 минуты назад
Если правда,что НА ВСЁ ВОЛЯ БОЖЬЯ, то причём тут автоледи ? ОНА просто исполнитель !
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Колян

29 минут назад
Сс, Только дэбиил едит на скорости с горы
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Герман

31 минуту назад
Колян, чтобы тормозить ручником нужно опыт иметь, его вырвать может. А этому в автошколе не учат.
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Сс

34 минуты назад
Колян, на скорости ручник не спасает... , так что мозги у тебя так себе
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Гостья

43 минуты назад
Гостье, разницы никакой.Ока,как говорится,ка-ка-ка.
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Наша

48 минут назад
И довольно крепкая,если что
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Кучерявый

49 минут назад
Пути господне не исповедимы...
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Гостье

49 минут назад
SsangYong это корейский автопром, если что! Умница.
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