50 минут назад
В Липецке раздадут 100 000 георгиевских ленточек
Сегодня в Липецке шествием от Быханова сада до площади Героев с 30-метровой георгиевской лентой началась акция «Георгиевская ленточка».
- Всего в преддверии Дня Победы волонтеры раздадут 100 тысяч георгиевских ленточек. Только для торжественного старта акции волонтеры приготовили 10 тысяч бантиков из георгиевских лент, - рассказал GOROD48 исполнительный директор движения «Волонтеры Победы» в Липецкой области Олег Ситников.
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