Общество

50 минут назад

В Липецке раздадут 100 000 георгиевских ленточек

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#День Победы #георгиевские ленты
В Липецке раздадут 100 000 георгиевских ленточек

Сегодня в Липецке шествием от Быханова сада до площади Героев с 30-метровой георгиевской лентой началась акция «Георгиевская ленточка». 

На площади Героев представители волонтерских и патриотических организаций вручили ленточки первым лицам города и области, представителям ветеранских организаций, школьникам и студентам.

- Всего в преддверии Дня Победы волонтеры раздадут 100 тысяч георгиевских ленточек. Только для торжественного старта акции волонтеры приготовили 10 тысяч бантиков из георгиевских лент, - рассказал GOROD48 исполнительный директор движения «Волонтеры Победы» в Липецкой области Олег Ситников.

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#День Победы #георгиевские ленты

Комментарии (8)

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я

1 минуту назад
А что за ветеран, полковник советско-российских войск (обратите внимание какая у него форма: китель - СССР, фуражка - РФ) с кучей медалей на кителе?
ответить

Так то

2 минуты назад
Лучше бы правительство каждой семье в стране- по 100косарей переводила на счет каждый год,а не выводило за бугор в оффшоры.
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У меня Победа

3 минуты назад
ассоциируется с Красным Знаменем
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Зрк

13 минут назад
В Великую Отечественную войну два моих дела в бой поднимались с красными флагами а не с георгиевской лентой как мы быстро забываем все
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цирк

15 минут назад
надеюсь их будут раздавать те ОСОБИ ,которые ФАЛЬСИФИЦИРОВАЛИ ВЫБОРЫ или как всегда детей заставят-ЛИЦЕМЕРЫ
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Деды проиграли

25 минут назад
Уваркина вон уже раздала намедни немного антисемитизма) https://mobile.twitter.com/teamnavalny_lip/status/1121034870292193280
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Викторм

35 минут назад
Ленточки раздавать хорошо , А ещё лучше счастье раздавать , А не воровать его как Путин!.
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Сенсей

36 минут назад
Легко обнаружить быдло. Как правило, у нах больше ленточек привязано на всё, особенно к антеннам. Потом эти антенны по обочинам оторванные)
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