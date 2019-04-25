В Липецке раздадут 100 000 георгиевских ленточек

Сегодня в Липецке шествием от Быханова сада до площади Героев с 30-метровой георгиевской лентой началась акция «Георгиевская ленточка».

На площади Героев представители волонтерских и патриотических организаций вручили ленточки первым лицам города и области, представителям ветеранских организаций, школьникам и студентам.



- Всего в преддверии Дня Победы волонтеры раздадут 100 тысяч георгиевских ленточек. Только для торжественного старта акции волонтеры приготовили 10 тысяч бантиков из георгиевских лент, - рассказал GOROD48 исполнительный директор движения «Волонтеры Победы» в Липецкой области Олег Ситников.



