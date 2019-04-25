Должник, лишенный права управлять автомобилем, все равно сел за руль

Это помогло приставам взыскать долг по алиментам, а мужчине грозит до 50 часов общественных работ.

Судебным приставам Правобережного округа Липецка удалось взыскать крупную сумму с должника по алиментам только после того, как тот совершил новое административное правонарушение – сел за руль, будучи ограниченным в специальном праве управления транспортным средством.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, мужчина не спешил перечислять средства на содержание несовершеннолетней дочери, за что еще в мае прошлого года в отношении нет было вынесено решение об ограничении в специальном праве управлять автомобилем.

По прошествии почти года должник потерял бдительность и был остановлен сотрудниками ГИБДД, которые установили, что находиться за рулем он не имеет права.

Пытаясь загладить свою вину, должник стал сговорчивее и по отношению к своему ребенку. Как сообщили в ведомстве. Уже на следующий день он погасил всю сумму долга – 208 тысяч рублей.

Нарушение специального права (например, на вождение автомобиля) наказывается по статье 17.17 КоАП РФ. Наказание предусматривает до 50 часов обязательных работ или лишение того же права еще на один год.



Фото ostrovets.by

