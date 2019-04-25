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Наплевать на правила — дело чести?

15 1471
#нарушение ПДД
2
Наплевать на правила — дело чести?

Автомобилисты совсем не уважают светофоры.

На запись видеорегистратора попало очередное нарушение правил на липецких дорогах. Автомобилисты снова плюют на красный свет светофора. Кажется, его сигналы для водителей уже ничего не значат.


В этот раз на запрет светофора наплевал водитель серебристой легковушки. Водитель двигался по улице Студеновская в сторону Сокола. Ему надоело ждать у пешеходного перехода и он рванул вперед на красный свет.

Подобная спешка может обойтись автомобилисту в 1 000 рублей — таков сейчас штраф за проезд на красный сигнал светофора согласно ст.12.12 КоАП РФ.
15 1471
#нарушение ПДД
2

Комментарии (15)

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я знаю как надо делать!

7 минут назад
надо колючую проволоку растягивать на запрещающий свет светофора! стоять будут как миленькие.!)
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Липка

31 минуту назад
Гостья,совершенно верно!Об уважении все давно забыли,наказания никакого за содеянное,что толку от нашего возмущения
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ЗЗЗ

31 минуту назад
обычно проблемой игнорирования сгналов светофора страдают типичные П.е.д.е.р.а.т.ы
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все сложней.

32 минуты назад
гостья, теряют разум ,зомбируются. А иногда помогают" несвежие " гены.)))))))))))))))))))))Смешно! Если бы не было так грустно.
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гостья

39 минут назад
посмотришь иной раз удивляешься, до чего люди стали наплевательски относится друг к другу. Водители каждый другу друга пытается подрезать, правила уже в наглую нарушают, каждый себя считает королем/левой на дорогах, что водители, что пешеходы. Про стоянки где попало уже молчу. И толку от того, что здесь публикуют все эти нарушения? Меньше стало нарушений? судя по всему всем просто наплевать. А ведь проживание в нашем городе, безопасность, чистота зависит только от нас самих. Никто другой это не сделает!!! Мы живем в этом городе. Это наше место проживания. И от нашего поведения зависит как мы будем жить в этом городе, в чистоте, в уважении друг к другу или наплевав на всё и всех. Каждый пешеход может быть на месте водителя ,как и наоборот. И у этого водителя есть ведь родные и близкие, которые могут переходить дорогу, а там вот такой "крутой" ,а вдруг....Жаль, что люди теряют просто человеческое уважение друг к другу.
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007

40 минут назад
Если х в голове то медицина бессильна,хоть знаков 40 понаставь хоть светофоры на каждом шагу
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так

47 минут назад
007, машины сбивают тоже каждого индивидуально ,не стадом!)))))))))))))))))))
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так

49 минут назад
Орел, она же не умеет по другому!)) Она , как натура, состоялась в этом :сильный сжирает слабого,я хозяин ,ты чмо и так далее. В бизнесе так,а опыта другого у не нет!)))Она может быть хорошим работником,но по своему плану и со своим Я!))
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007

51 минуту назад
Хорош стучать друг на друга,каждый сам за себя сам ответит
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Орел

56 минут назад
Тая, нормально там все! Спят и видят бабосы! На сесси назаседали уже. Будут выделять деньги на исправление проектов, которые иванов курировал! А Заваркина хамить людям уже начала. Не выдерживает истинная натура. Лезет наружу) скоро покажет Заваркина всем где раки зимуют)))
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