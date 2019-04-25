Общество
сегодня, 08:53
Наплевать на правила — дело чести?
15 1471
Автомобилисты совсем не уважают светофоры.
На запись видеорегистратора попало очередное нарушение правил на липецких дорогах. Автомобилисты снова плюют на красный свет светофора. Кажется, его сигналы для водителей уже ничего не значат.
В этот раз на запрет светофора наплевал водитель серебристой легковушки. Водитель двигался по улице Студеновская в сторону Сокола. Ему надоело ждать у пешеходного перехода и он рванул вперед на красный свет.
Подобная спешка может обойтись автомобилисту в 1 000 рублей — таков сейчас штраф за проезд на красный сигнал светофора согласно ст.12.12 КоАП РФ.
В этот раз на запрет светофора наплевал водитель серебристой легковушки. Водитель двигался по улице Студеновская в сторону Сокола. Ему надоело ждать у пешеходного перехода и он рванул вперед на красный свет.
Подобная спешка может обойтись автомобилисту в 1 000 рублей — таков сейчас штраф за проезд на красный сигнал светофора согласно ст.12.12 КоАП РФ.
15 1471
я знаю как надо делать!
Липка
ЗЗЗ
все сложней.
гостья
007
так
так
007
Орел