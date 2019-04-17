Происшествия

сегодня, 08:50

Байкер промчался по встречке на красный свет

23 1153
#нарушение ПДД
Байкер промчался по встречке на красный свет

Так мотоциклист решил объехать пробку.

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Очередное нарушение правил движения на дорогах Липецка попало на запись видеорегистратра. На этот раз грубо нарушил ПДД мотоциклист.

Вчера вечером байкер решил объехать пробку на Петровском спуске. Он выехал на встречную полосу и промчался на красный сигнал светофора. Автор записи описал ситуацию лаконично: «Сезон открыт...».

Подобные нарушения могут грозят байкеру штрафом в 5 000 рублей или лишением прав на срок до полугода.
23 1153
#нарушение ПДД

Комментарии (24)

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Россиянин

21 секунду назад
Анна, да нахер ему с вами стоять когда есть возможность по разделительной проехать?????
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Россиянин

1 минуту назад
Водитель, да похеру нам на ваши жалобы,это у вас постоянно подкипает смотрите сиденья не пропердите))))))
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Россиянин

2 минуты назад
Как ездили так и будем ездить!!!!!Вешать номера от трактора)))))всех обгонять))))))Ездить в междурядья))))стелить под триста на трассе))))а тем кто кто в зеркала не смотрит и в пробке не пропускает зеркала к херам отрывать)))))Ребят зависть и злоба топят вас на дно!!!!!За собой смотрите лучше))
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Анна

2 минуты назад
Россиянин, мотоциклист себя повел как идиот. Ему указали. При чем тут зависть? 500 тыщ на мотоцикл у многих есть. Просто это опасно. И неприятно, когда в 10 см от твоей машины кто-то проскакивает между рядами.
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Водитель

5 минут назад
Ох припекло у двухколесных... Пуканы горят...
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Россиянин

9 минут назад
Сергей тонких, консерва ,что бы тебя камазом раскатало,сколько вас колотиться и нарушает ПДД?давно пора сделать выделенку для мото что бы вы от зависти постели в своих коробках!!!!!!
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Гость

13 минут назад
Миротворец. Ты думай о чем пишешь. Правильно сделали, что сообщили. Штрафанут или прав лишат этого мотолюбителя, может подумает в следующий раз. У этих мотолюбителей, как сезон начинается , дорогу на разрешенный свет светофора спокойно перейти нельзя, того и гляди выскочит между стоящих машин. А вы, миротворец, подумайте, что вот такой наездник может или в вашу машину с дури въехать или в вас, причем на переходе. Вот тогда и решайте стучать на таких или нет. Эти мотоциклисты носятся ночью по дворам, по тротуарам. Им закон не писан, все по фиг. И не жалко мне их, жалко людей, которые страдают от них
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Роман

15 минут назад
господа мотоциклисты!не нарушайте пдд и тогда никто на вас не будет стучать!
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леопард

25 минут назад
Давно пора повысить цену ОСАГО на мотоциклы обратно пропорционально количеству у них подушек безопасности.
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Семен

37 минут назад
Роман, это потенциальный убийца на дороге, ему насрать на всех, плевал он на наши правила и на нашу безопасность и мы на это должны закрывать глаза? Лишить его прав, пусть пешком ходит, если не достоин прав водителя.
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