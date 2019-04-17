Байкер промчался по встречке на красный свет

Так мотоциклист решил объехать пробку.

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Очередное нарушение правил движения на дорогах Липецка попало на запись видеорегистратра. На этот раз грубо нарушил ПДД мотоциклист.



Вчера вечером байкер решил объехать пробку на Петровском спуске. Он выехал на встречную полосу и промчался на красный сигнал светофора. Автор записи описал ситуацию лаконично: «Сезон открыт...».



Подобные нарушения могут грозят байкеру штрафом в 5 000 рублей или лишением прав на срок до полугода.