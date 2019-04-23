Общество

24 минуты назад

Водитель проигнорировал запрет светофора

2 418
#нарушение ПДД #штраф
Водитель проигнорировал запрет светофора

Автомобилист проехал на красный сигнал.

В объектив видеорегистратора попало очередное нарушение правил движения на липецких дорогах. На этот раз водитель легкового автомобиля проигнорировал требования светофора и проехал на красный сигнал.

Нарушение было совершено вчера вечером в районе «Петровского рынка». Автомобиль нарушителя двигался вверх по улице Неделина. Водитель не стал обращать внимания на запрещающий сигнал и на красный свет проехал пешеходный переход.


Подобная спешка может обойтись автомобилисту в 1 000 рублей — таков сейчас штраф за проезд на красный сигнал светофора согласно ст.12.12 КоАП РФ.
2 418
#нарушение ПДД #штраф

Комментарии (2)

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Татьяна

10 минут назад
Сплошь и рядом на каждом светофоре происходит.
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Епт

13 минут назад
Любителям поснимать - остановки ул. Шкатова, з-д Свободный Сокол: за 15 минут сто таких сюжетов наснимаете!
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