Водитель проигнорировал запрет светофора

Автомобилист проехал на красный сигнал.

В объектив видеорегистратора попало очередное нарушение правил движения на липецких дорогах. На этот раз водитель легкового автомобиля проигнорировал требования светофора и проехал на красный сигнал.



Нарушение было совершено вчера вечером в районе «Петровского рынка». Автомобиль нарушителя двигался вверх по улице Неделина. Водитель не стал обращать внимания на запрещающий сигнал и на красный свет проехал пешеходный переход.





Подобная спешка может обойтись автомобилисту в 1 000 рублей — таков сейчас штраф за проезд на красный сигнал светофора согласно ст.12.12 КоАП РФ.