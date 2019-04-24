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31 минуту назад
Путин облегчил жизнь беженцам из Украины
Подписан указ об упрощении получения российского паспорта.
Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля, отмечают РИА Новости.
Заявление о получении российского гражданства, поданное жителями этих территорий, должно рассматриваться в течение трех месяцев с момента подачи. Для граждан других стран срок составляет от трех до шести месяцев и может продлеваться.
Близкий к руководству ДНР источник сообщал РБК, что основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов самопровозглашенных республик и сдача украинского паспорта.
Указ вступил в силу.
Заявление о получении российского гражданства, поданное жителями этих территорий, должно рассматриваться в течение трех месяцев с момента подачи. Для граждан других стран срок составляет от трех до шести месяцев и может продлеваться.
Близкий к руководству ДНР источник сообщал РБК, что основными условиями смены гражданства будут наличие паспортов самопровозглашенных республик и сдача украинского паспорта.
Указ вступил в силу.