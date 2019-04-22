Тесты

сегодня, 10:00

Архиважный тест, батенька!

23 721
#тесты
Архиважный тест, батенька!

А вы точно все знаете о Ленине?

22 апреля — в СССР эту знаменательную дату знал каждый пионер и каждый октябренок, ведь в этот день родился вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин! Сейчас бывшим пионерам и октябрятам уже кому за сорок, кому за пятьдесят, а их вожатым и того больше. С той поры много воды утекло, мы уже давно не юные ленинцы и пересмотрели свои взгляды на все исторические события. Поэтому 22 апреля для нас — лишь некий ностальгический символ из детства. Многие сетуют, что современная молодежь, дескать, ничего не знает о Ленине.

А вы-то много о нем знаете? Давайте проверим.


23 721
#тесты

Комментарии (23)

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Витек

1 минуту назад
ВИКТОР БУРЯКОВ, А ты за экспроприацию экспроприяторов? Хотя о чём это я. Витька бурчюяков стал верным холуем буржуйкой власти. Продался за едерастовский депутатский мандат с потрохами.
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Нарколог

3 минуты назад
ВИКТОР БУРЯКОВ, . Таких как ты , Владимир Ильич метко назвал политическими проститутками. Был коммунист Виктор Буряков, а стал едерастовский шестеркой витьком буяковым , лижущимся ботинок буржуя артамона. Язык уже поди стесал?
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ВИКТОР БУРЯКОВ

4 минуты назад
В марте 1918 года под председательством В.И.Ленина состоялось совещание военных работников, на котором были обсуждены вопросы организации армии. Первоначально Красная Армия комплектовалась на принципах добровольности. Но уже с весны 1918 года, учитывая необходимость дать отпор интервентам и белогвардейцам, начали подготавливать переход к созданию регулярной и централизованной армии на основе обязательной воинской повинности. 29 мая 1918 года ВЦИК принял постановление об обязательном призыве трудящихся в Красную Армию.
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ВИКТОР БУРЯКОВ

6 минут назад
Борис Пастернак, писатель: «Ленин, неожиданность его появления из-за закрытой границы; его зажигательные речи; его в глаза бросающаяся прямота; требовательность и стремительность; не имеющая примера смелость его обращения к разбушевавшейся народной стихии; его готовность не считаться ни с чем, даже с ведущейся и еще и не оконченной войной ради немедленного создания нового невиданного мира; его нетерпеливость и безоговорочность вместе с остротой его ниспровергающих, насмешливых обличений, поражали несогласных, покоряли противников и вызывали восхищение даже у врагов.
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Алкаш

8 минут назад
ВИКТОР БУРЯКОВ, С 23 февраля ты перебрал. Красную армию создавал Троцкий, а не Ленин.
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ВИКТОР БУРЯКОВ

9 минут назад
Николай Рерих, русский * , писатель, путешественник, общественный деятель, философ, мистик, учёный, археолог: «В великом Владимире поразительно отсутствует отрицание. Он вмещал и целесообразно вкладывал каждый материал в мировую постройку. Именно это вмещение открывало ему путь во все части света. И народы складывают ленинскую легенду не только по прописи его постулатов, но и по качеству его устремления. За нами лежат 24 страны, и мы сами в действительности видели, как народы поняли притягательную мощь (…). Друзья, самый плохой советчик — отрицание. За каждым отрицанием скрыто невежество.»
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ВИКТОР БУРЯКОВ

14 минут назад
ПСКОВСКИЕ ХРОНИКИ 1918 год 20 февраля - В связи с наступлением германских войск Псков и окрестности на 5 верст в окружности объявлены на осадном положении. 23 февраля - Исполком Петроградского Совета объявил этот день Днем защиты социалистического Отечества. Повсеместно прошла массовая кампания по вступлению добровольцев в Красную Армию, в том числе в Пскове и уездах губернии. В Пскове запись шла в Омских казармах и здании бывшего кадетского корпуса. День мобилизации сил страны на защиту завоеваний революции впоследствии стал отмечаться как День рождения Красной Армии (впервые праздновался в 1919 г.).
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ВИКТОР БУРЯКОВ

17 минут назад
Новый руководитель РЕГИОНА.Игорь Артамонов ведёт нас решительно к лучшей жизни ,расчищая шаг за шагом завалы на славном пути ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ.ТАК ПОДДЕРЖИМ ЕГО ВСЕ ДОБРЫЕ НАЧИНАНИЯ.ИБО КОРРУПЦИЯ ЗАЧИЩАЕТ НАШИ И БЕЗ ТОГО ТОЩИЕ КАРМАНЫ.С ЭТИМ ПОРОКОМ ОН И ВЕДЁТ НЫНЕ БОРЬБЕ
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спид не спит

21 минуту назад
!!!!!!!!!, Ленин хоть и болел, наверное поэтому не смог рассчитать количество рождения дураков вроде вас, рассчет был в арифметической прогрессии. А получилось геометрическая прогрессия
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Ну ты писатель и дурачек

30 минут назад
ВИКТОР БУРЯКОВ, . Ленин конечно великий человек, но в 1918 году немцев никто не разбивал. Это миф. Я конечно знал что ты идиот, но не настолько. И не погань великое имя Ленина своим едерастовский языком. Иди Путина и Артамонова прославляй, если найдёшь за что.
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