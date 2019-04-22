Архиважный тест, батенька!

А вы точно все знаете о Ленине?

22 апреля — в СССР эту знаменательную дату знал каждый пионер и каждый октябренок, ведь в этот день родился вождь мирового пролетариата Владимир Ильич Ленин! Сейчас бывшим пионерам и октябрятам уже кому за сорок, кому за пятьдесят, а их вожатым и того больше. С той поры много воды утекло, мы уже давно не юные ленинцы и пересмотрели свои взгляды на все исторические события. Поэтому 22 апреля для нас — лишь некий ностальгический символ из детства. Многие сетуют, что современная молодежь, дескать, ничего не знает о Ленине.А вы-то много о нем знаете? Давайте проверим.