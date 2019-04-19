Автохамами не рождаются (ФОТО)

Очередная подборка авто, владельцам которых следует подучить ПДД и пересмотреть свой стиль поведения.

Вчера мы писали о том, что неравнодушие граждан, фотографирующих отъявленных автохамов, помогло добиться штрафа для одного из водителей, демонстрировавших явное неуважение к окружающим. И мы свою рубрику прекращать тоже не собираемся, сегодня – новая подборка.

На фото выше «хозяин жизни», который меньше, чем на двух стульях не сидит, меньше двух порций не кушает и меньше, чем на два парковочных места возле торгового центра не согласен, даже несмотря на частую там тесноту.





Еще один такой же – возле этого же крупного магазина в центре Липецка.





Человек с номерами «001» чувствует себя настолько важным, что о пешеходах ему думать совсем не «по статусу». Снято на проспекте Победы, 126.





Хорошавина, 6, еще один «любитель природы» забыл, что газон – не парковка.





Его «собрат» с улицы Берзина, 2. А потом мы удивляемся, почему у нас нет нормальных газонов, грязный город, болеют старики и дети.





Меркулова, 49, рядом с детским садиком № 43. И другим мешают, и своим детям подают пример, как плевать на всех.





А жителям Кривенкова, 29 не повезло больше других. У них возле дома стихийную стоянку облюбовали грузовики. Газона на этом месте не будет еще долго, бордюр разваливается. Плитка на тротуаре щербатая. И кругом одна грязь. Так и живем.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.