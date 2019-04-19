Общество

сегодня, 16:19

Автохамами не рождаются (ФОТО)

23 1038
#Автохамы #машины #парковки
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Автохамами не рождаются (ФОТО)

Очередная подборка авто, владельцам которых следует подучить ПДД и пересмотреть свой стиль поведения.

Вчера мы писали о том, что неравнодушие граждан, фотографирующих отъявленных автохамов, помогло добиться штрафа для одного из водителей, демонстрировавших явное неуважение к окружающим. И мы свою рубрику прекращать тоже не собираемся, сегодня – новая подборка.

На фото выше «хозяин жизни», который меньше, чем на двух стульях не сидит, меньше двух порций не кушает и меньше, чем на два парковочных места возле торгового центра не согласен, даже несмотря на частую там тесноту.

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Еще один такой же – возле этого же крупного магазина в центре Липецка.

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Человек с номерами «001» чувствует себя настолько важным, что о пешеходах ему думать совсем не «по статусу». Снято на проспекте Победы, 126.

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Хорошавина, 6, еще один «любитель природы» забыл, что газон – не парковка.

Берзина, 2.jpg

Его «собрат» с улицы Берзина, 2. А потом мы удивляемся, почему у нас нет нормальных газонов, грязный город, болеют старики и дети.

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Меркулова, 49, рядом с детским садиком № 43. И другим мешают, и своим детям подают пример, как плевать на всех.

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А жителям Кривенкова, 29 не повезло больше других. У них возле дома стихийную стоянку облюбовали грузовики. Газона на этом месте не будет еще долго, бордюр разваливается. Плитка на тротуаре щербатая. И кругом одна грязь. Так и живем.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

23 1038
#Автохамы #машины #парковки
2

Комментарии (23)

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Нью Липчанин

2 минуты назад
Анна, "самоутвердиться" больше подходит быдлованам, которые ставят свои тачки тупо в грязь, а потом развозят её по всему городу. Или на тротуары - типа "мне на вас насрать, обходите по дороге". Хамло должно быть наказано штрафом и точка. Причем штрафы нужно поднять. Я спокойно снимаю гараж, чувствую себя отлично, никому не мешаю. Да, нужно пройтись 300м, что для меня не смертельно. Поражают люди, у которых тачки за три ляма и больше, но тулятся на газоны (бывшие теперь газоны) как последние нищеброды. Поражает ещё скулеж о том, что "понастроили дома, а парковок нет". Отвечаю: перед тем как купить квартиру, нужно включить мозги и продумать - где будет стоять твоя машина (ну для быдляка без вариантов - на газоне). Если вы будете и дальше покупать квартиры в домах где нет парковок, то застройщик и дальше будет такие дома шлёпать.
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битва за газон

3 минуты назад
нищета успешных автохамов в поисках халявы
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вова

8 минут назад
Елена, зачем тебе машина,кредитозадая деревенщина ?
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методы общественного воздействия

9 минут назад
Гость, ... стукачи ,это когда тебе на газоне по репе настучат
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начни с себя

11 минут назад
Правду скажу, .... ты тоже автохам , боишься что и тебе хвост прижмут ?
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Для увы

13 минут назад
Увы, ничего они не плевали. Вон как в комментах суетятся! Мы не виноваты, мы хорошие... Узбагойтесь и перепаркуйте свои ведра по правилам!
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Вика

16 минут назад
Правду скажу, так проследите! Может чище будет в городе. Достало уже гавно и мусор на улицах.
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Правду скажу

18 минут назад
Зачмырить
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Правду скажу

18 минут назад
Предлогаю найти тех кто снимал и проследить куда они бычки, фантики, бутылки и какашки своих собак бросают и За мерить с фото фиксацией
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Сельдерей не растет на Елецком.

18 минут назад
Анна, типичный высер жителя Елецкого мкр,не хрен парковаться на газонах!
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