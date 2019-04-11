Автохамы с вызовом паркуют машины даже напротив мэрии! (ФОТО)

Автохамы авторитетов не признают?

Мы продолжаем с помощью наших читателей собирать коллекцию отъявленных автохамов, которые словно задаются целью припарковать свою машину так, чтобы было неудобно окружающим. Пусть им будет стыдно, и пусть реагирует ГИБДД.

На верхнем фото парковка всего в нескольких десятках метров от мэрии Липецка, из «высоких кабинетов» видно через окно. Номера у машины воронежские, а в самоназванной «столице Черноземья» ездят и паркуются так, что многие наши водители еще «белые и пушистые». Но – далеко не все.





Вот, например, владелец машины из дома №10 на улице Пролетарской (центр Липецка!) считает, что газон принадлежит исключительно ему одному. Даже заграждение соорудил.





Свиридова, 6. Поставил машину на тротуар для пешеходов и удалился в ближайшее кафе.





Проспект Победы, 112. Если бы была возможность, то владелец «Нивы» наверняка проехал бы еще дальше – прямо в подъезд.





Улица 40 лет Октября, 45. Все оставляют свои машины на другой стороне дороги. И даже на газон не заехали! А этот паркует свою машину исключительно на тротуаре. Тем, кто подумает, что других мест для парковки не было, отвечают местные жители. По их словам, владелец авто постоянно оставляет машину в этом месте, независимо от наличия свободных мест.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.