Общество

51 минуту назад

Автохамы с вызовом паркуют машины даже напротив мэрии! (ФОТО)

13 897
#Автохамы #машины #парковки
1
Автохамы с вызовом паркуют машины даже напротив мэрии! (ФОТО)

Автохамы авторитетов не признают?

Мы продолжаем с помощью наших читателей собирать коллекцию отъявленных автохамов, которые словно задаются целью припарковать свою машину так, чтобы было неудобно окружающим. Пусть им будет стыдно, и пусть реагирует ГИБДД.

На верхнем фото парковка всего в нескольких десятках метров от мэрии Липецка, из «высоких кабинетов» видно через окно. Номера у машины воронежские, а в самоназванной «столице Черноземья» ездят и паркуются так, что многие наши водители еще «белые и пушистые». Но – далеко не все.

12.jpg

Вот, например, владелец машины из дома №10 на улице Пролетарской (центр Липецка!) считает, что газон принадлежит исключительно ему одному. Даже заграждение соорудил.

20190410_064149.jpg

Свиридова, 6. Поставил машину на тротуар для пешеходов и удалился в ближайшее кафе.

IMG_20190411_070601.jpg

Проспект Победы, 112. Если бы была возможность, то владелец «Нивы» наверняка проехал бы еще дальше – прямо в подъезд.

IMG_20190408_073501.jpg

Улица 40 лет Октября, 45. Все оставляют свои машины на другой стороне дороги. И даже на газон не заехали! А этот паркует свою машину исключительно на тротуаре. Тем, кто подумает, что других мест для парковки не было, отвечают местные жители. По их словам, владелец авто постоянно оставляет машину в этом месте, независимо от наличия свободных мест.

Дорогие друзья! Если вы видите, что кто-то припарковал автомобиль, демонстрируя явное неуважение к обществу, то не поленитесь сделать снимок и пришлите нам на электронную почту ruka48@yandex.ru или на Viber, WhatsApp +7 905 689 98 22 с указанием места, где было снято фото.

13 897
#Автохамы #машины #парковки
1

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

сссср

5 секунд назад
в мерии одни лохи,нет там авторитетов!
ответить

Упссс

9 минут назад
законом не определено за или перед домом , но на каж свой метраж
ответить

Упссс

11 минут назад
двор ( придомовая территория ) приходиться на кол-во жителей в доме СЧИТАЙТЕ
ответить

Упссс

13 минут назад
посмотрите в зеркало. адм. застройки УПЛОТНЕНИЕ (если бы знали сколько коммуникации подвести ООхх-ли. БЫЫЫ ) а тах в холяву ОООКК ( землеустроительное з-во смотрите)
ответить

Надоело!

14 минут назад
Как не было порядка, так и нет. И вряд ли будет!
ответить

Ривас

22 минуты назад
Устарела - пословица ? Не ? В современном словоупотреблении — сообщение властям (вообще любому начальству) о чьих-то действиях, предосудительных с точки зрения начальника, но не с точки зрения общества (либо о таких, которые, с точки зрения общества, являются мелкими проступками и частными конфликтами, в которые безнравственно вмешивать власть). Современное значение слова сугубо отрицательное; в юридическом словоупотреблении оно осталось только в термине «заведомо ложный донос».
ответить

))))

29 минут назад
Быдло - оно в любом регионе быдло!
ответить

Игорь

29 минут назад
Да, надо бы ребят штрафовать. Пусть оставляют автомобиль на соседней улице. А то у нас уже две категории автомобилистов- которым все можно и лохи.
ответить

Епт

33 минуты назад
Первому можно - он офигенный начальник!
ответить

69

36 минут назад
А доносчикам первый кнут!
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

Внесены изменения в автобусный маршрут №359
#транспорт
3
Внесены изменения в автобусный маршрут №359

23 минуты назад

Общество
Для призывников, солдат и их родителей открыта «горячая линия»
#призыв
1
Для призывников, солдат и их родителей открыта «горячая линия»

30 минут назад

Общество
0% жителей Липецка не удовлетворены работой регистратур городских поликлиник
#медицина
4
0% жителей Липецка не удовлетворены работой регистратур городских поликлиник

38 минут назад

Общество
Когда пенсионеры получат доплаты, что обещали пересчитать власти?
#пенсии #Пенсионный фонд #Точка зрения
Когда пенсионеры получат доплаты, что обещали пересчитать власти?

44 минуты назад

Общество
300 липчан восстанавливали сегодня лес в районе Силикатных озер
#лес #лесные пожары
13
300 липчан восстанавливали сегодня лес в районе Силикатных озер

сегодня, 14:41

Общество
В Задонске бастуют водители муниципальных маршрутов
#забастовка
12
В Задонске бастуют водители муниципальных маршрутов

сегодня, 13:50

Общество